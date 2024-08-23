Самые высокие зарплаты в вакансиях Senior-кандидатов — Finance.ua

Самые высокие зарплаты в вакансиях Senior-кандидатов Сегодня 10:18 — Личные финансы

Самые высокие зарплаты в вакансиях Senior-кандидатов, freepik.com

Самые высокие зарплаты в вакансиях Senior кандидатов — у разработчиков на Golang и Data Scientist. Медиальная вилка в этих категориях — $4000−7000.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

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У лидов зарплаты еще больше, но в этих вакансиях есть требования к опыту выше 5 лет.

Fullstack разработчики, которым в начале карьеры предлагали меньше всего (только $200−465), имея 5 лет опыта уже в середине рейтинга с $3400−5500. То есть за 5 лет их зарплаты вырастают болt чем в 10 раз.

Зарплаты, которые предлагают manual QA за 5 лет, вырастают лишь в 4−5 раз, с $400−800 до $2000−3550. Front-end — в 7−10 раз, с $300−700 до $3000−5000.

А вот аналитикам с опытом следует переквалифицироваться в дата сайентистов, потому что вакансий именно для аналитиков с требованием 5+ лет не набралось 15 за месяц.

Если же говорить о вакансиях без опыта, то Data analysts в начале карьеры может рассчитывать на более высокую зарплату, чем тестировщик или фронтендер.

В июльских вакансиях без опыта в категории дата аналитика предлагают в среднем $500−1000. Также, кстати, Sales и Marketing. Тестировщикам — $400−800, а фронтендерам — $300−700. Самая низкая вилка зарплат у фулстеков. Но как только они наберутся опыта, становится лучше.

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