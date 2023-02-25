Самые удобные сидения: Топ-3 семейных SUV — Finance.ua
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Самые удобные сидения: Топ-3 семейных SUV

Технологии&Авто
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MMR.net.ua собрали доступные в Европе (и Украине) 3-рядные SUV, способные с комфортом перевозить семерых взрослых мужчин ростом около 185 см.
Конечно, даже лучшие 3-рядные SUV не могут до конца потягаться в удобстве посадки на последних задних местах с полноразмерными минивэнами и микроавтобусами, однако разница не так уж значительна, как можно себе представить.

3. Hyundai Palisade

  • Класс: большой SUV с несущим кузовом;
  • Посадка на 3-м ряду: 6/10;
  • Пространство для ног на 3-м ряду: 8/10;
  • Пространство для головы на 3-м ряду: 7/10.
Самые удобные сидения: Топ-3 семейных SUV

2. Mercedes-Benz GLS

  • Класс: полноразмерный SUV с несущим кузовом;
  • Посадка на 3-м ряду: 8/10;
  • Пространство для ног на 3-м ряду: 8/10;
  • Пространство для головы на 3-м ряду: 7/10.
Самые удобные сидения: Топ-3 семейных SUV

1. Land Rover Defender 130

  • Класс: полноразмерный SUV/off-roader с несущим кузовом;
  • Посадка на 3-м ряду: 9/10;
  • Пространство для ног на 3-м ряду: 8/10;
  • Пространство для головы на 3-м ряду: 9/10.
Самые удобные сидения: Топ-3 семейных SUV
130-й Defender — единственный полноценный 8-местный SUV в этом списке. Его 3-й ряд, кроме широкого полноразмерного дивана, восхищает организацией пространства: здесь вам и мягкие подлокотники, и подстаканники, и сеточка для мелких вещей/телефона, и панорамная крыша прямо над головой, и электрорегулировка угла наклона спинки. Более того: ни в одном другом «джипе», даже в американских «полноразмерниках», вы не найдете ручки для держания сбоку на потолке, точно такой же, как на первых двух рядах.
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По материалам:
MMR
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