Самые редкие авто украинского производства (фото) — Finance.ua

Самые редкие авто украинского производства (фото) Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Большинство авто украинского производства — довольно массовые бюджетные модели. Впрочем, без раритетов также не обошлось — некоторые модели выпускались очень малыми партиями или даже существовали всего в нескольких экземплярах.

Журналисты портала Фокус выбрали самые редкие украинские автомобили.

Ford A

Ford A 1929 года, Фото: Ford

Мало кто знает, что самый первый легковой автомобиль украинского производства — Ford A. Дело в том, что советское правительство купило у Ford лицензию на выпуск этой модели. Американские архитекторы спроектировали и завод ГАЗ в Горьком (Нижнем Новгороде), а пока он строился, сборку Ford A наладили в Харькове. Всего выпустили только 10 таких авто с 40-сильным мотором.

Электрический ЛАЗ

ЛАЗ-750

Первый украинский электромобиль ЛАЗ-750 создали еще 75 лет назад и даже выпустили небольшой серии для перевозки почты. Фургоны оснащали моторами мощностью 4 и 8 л. с., а запас хода составлял 50-160 км, в зависимости от типа аккумуляторной батареи. Грузоподъемность составляла от 500 до 1500 кг.

ЛуАЗ-1301

ЛуАЗ-1301

Преемника знаменитой «Волыни» разрабатывали почти 20 лет, но в итоге в 2002 году выпустили только 43 внедорожника. ЛуАЗ-1301 получил более современный кузов из стеклопластика, а часть агрегатов позаимствовали у «Таврии». В частности, ЗАЗ-1102 стал донором двигателей объемом 1,1 л (51 л. с.) и 1,2 л (53 л. с.). Сейчас за ЛуАЗ-1301 охотятся автоколлекционеры.

Кабриолет «Таврия»

«Таврия-Ландоле»

Всего выпустили только три кабриолета «Таврия-Ландоле». Примечательно, что над задними сиденьями была сдвижная тканевая крыша, а вот над передними — съемный пластиковый верх. Сейчас известна судьба двух таких авто: один экземпляр модели находится в Македонии, а другой — остался в Украине и раньше неоднократно демонстрировался на ретро-фестивале OldCarLand.

Спортивное купе «Запорожец»

«Спорт-900»

Элегантное купе «Спорт-900» 1963 года выпущено тиражом в шесть экземпляров, хотя его планировали сделать серийным. Под обтекаемым стеклопластиковым кузовом спрятали начинку от «горбатого» ЗАЗ-965. Автомобиль весил всего 500 кг и был оснащен стандартным 0,9-литровым мотором «Запорожца» мощностью 27 л. с. Максимальная скорость спорткара составила 120 км/ч.

Звезда «Кавказской пленницы»

Микроавтобус «Старт»

В фильме «Кавказская пленница» можно увидеть микроавтобус «Старт» с авангардным дизайном. Его выпускали на предприятиях в Северодонецке, Луганске и Коростене и всего в 1967-1970 годах собрали от 150 до 200 таких 12-местных минивэнов. Как и у «Спорт-900», кузов авто выполнен из стеклопластика, а вот двигатель и КПП позаимствовали у «Волги» ГАЗ-21.

«Таврия-Электро»

Электромобиль «Таврия» планировали поставить на конвейер и даже поставлять в Европу. Один из таких автомобилей был обнаружен в Германии. Он оснащен 16-сильным мотором и свинцовыми аккумуляторами, а его запас хода составляет 80 км. Более поздние прототипы «Таврия-Электро» оснащались моторами на 25-35 л. с. и могли проехать 130-140 км без подзарядки. Электрокар получился слишком дорогим даже для Европы.

Украинские Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class 2002 года

Не всем известно, что в 2002-2003 годах в Украине выпускали сразу две модели Mercedes-Benz — седан E-Class и внедорожник M-Class в разных модификациях. Крупноузловую сборку автомобилей наладили на Черноморском заводе автомобильных агрегатов в Одесской области и всего собрали около 600 Mercedes.

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Фокус По материалам:

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