Самые прибыльные и самые убыточные банки — НБУ — Finance.ua
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Самые прибыльные и самые убыточные банки — НБУ

Фондовый рынок
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За 3 квартала текущего года банковская система заработала 7,4 млрд грн чистой прибыли. Это в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главная причина падения прибыли — формирование резервов под проблемные кредиты.
И даже несмотря на резервирование, большинство банков продолжает декларировать доходы. Ущерб показали только 23 финучреждения. Следует отметить концентрацию как прибылей, так и убытков на небольшом количестве игроков.
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Самым прибыльным банком остается Приват, заработавший почти 14 млрд грн. Преследователи отстают в разы. Так, другой государственный Ощадбанк получил 2,7 млрд грн. прибыли, а Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.
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В десятке прибыльных западные УкрСиб и Сити, местные Универсал и Пивденный. Несколько удивило присутствие здесь небольшого АйбоксБанка, специализирующегося на транзакционном бизнесе, Банка Восток и Кредит Днепра.
Топ-10 банков по прибыли в январе-сентябре 2022 г., млн грн:
  1. Приватбанк — 13 828,2
  2. Ощадбанк — 2 712,7
  3. Райффайзен Банк — 2 394,8
  4. Укрсиббанк — 2 098,7
  5. Ситибанк — 1 506,1
  6. Универсал Банк — 877,8
  7. Банк «Пивденный» — 340,5
  8. Айбокс Банк — 289,6
  9. Банк Восток — 160,6
  10. Банк Кредит Днепр — 143,6
По данным НБУ
Убытки сконцентрированы на нескольких игроках. Наибольшие убытки показал государственный Укрэксимбанк — почти 8 млрд. грн. Почти вдвое меньше убытков у Альфа-Банка.
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На третьем месте по убыточности — государственный Укргазбанк. В пятерке самых убыточных «немецкий» Прокредит и «польский» Идея Банк.
Топ-5 банков по убытку в январе-сентябре 2022 г. млн грн
  1. Укрэксимбанк — 7 906,1
  2. Альфа-Банк — 4 318,1
  3. Укргазбанк — 3 359,0
  4. Прокредит Банк — 1 434,2
  5. Идея Банк — 228,5
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По материалам:
Банки.ua
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