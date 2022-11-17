Самые прибыльные и самые убыточные банки — НБУ
За 3 квартала текущего года банковская система заработала 7,4 млрд грн чистой прибыли. Это в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главная причина падения прибыли — формирование резервов под проблемные кредиты.
И даже несмотря на резервирование, большинство банков продолжает декларировать доходы. Ущерб показали только 23 финучреждения. Следует отметить концентрацию как прибылей, так и убытков на небольшом количестве игроков.
Кто зарабатывает больше всего
Самым прибыльным банком остается Приват, заработавший почти 14 млрд грн. Преследователи отстают в разы. Так, другой государственный Ощадбанк получил 2,7 млрд грн. прибыли, а Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.
В десятке прибыльных западные УкрСиб и Сити, местные Универсал и Пивденный. Несколько удивило присутствие здесь небольшого АйбоксБанка, специализирующегося на транзакционном бизнесе, Банка Восток и Кредит Днепра.
Топ-10 банков по прибыли в январе-сентябре 2022 г., млн грн:
- Приватбанк — 13 828,2
- Ощадбанк — 2 712,7
- Райффайзен Банк — 2 394,8
- Укрсиббанк — 2 098,7
- Ситибанк — 1 506,1
- Универсал Банк — 877,8
- Банк «Пивденный» — 340,5
- Айбокс Банк — 289,6
- Банк Восток — 160,6
- Банк Кредит Днепр — 143,6
По данным НБУ
Убытки сконцентрированы на нескольких игроках. Наибольшие убытки показал государственный Укрэксимбанк — почти 8 млрд. грн. Почти вдвое меньше убытков у Альфа-Банка.
На третьем месте по убыточности — государственный Укргазбанк. В пятерке самых убыточных «немецкий» Прокредит и «польский» Идея Банк.
Топ-5 банков по убытку в январе-сентябре 2022 г. млн грн
- Укрэксимбанк — 7 906,1
- Альфа-Банк — 4 318,1
- Укргазбанк — 3 359,0
- Прокредит Банк — 1 434,2
- Идея Банк — 228,5
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