Что будет с рабочими местами и зарплатами в следующем году — прогноз НБУ Сегодня 10:01 — Личные финансы

Что будет с рабочими местами и зарплатами в следующем году — прогноз НБУ

Бизнес и население все больше приспосабливаются к жизни в условиях войны. Украинцы возвращаются в родные города после их увольнения и обустраивают быт, а предприятия налаживают производство и пути поставок товаров.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как отмечается, рынок труда понес тяжелые потери. Разрушение предприятий и оккупация территорий привели к росту безработицы. В то же время миграция людей в другие страны обусловила уменьшение спроса на товары и услуги в Украине. В результате падения доходов большое количество предприятий снизили зарплаты, а остальные — преимущественно отказались от планов по их повышению.

Инфографика: НБУ

Какая ситуация сейчас

Несмотря на определенное восстановление экономики в последние месяцы, рынок труда остается очень слабым. Предприятия не спешат нанимать новых работников. Количество резюме на сайтах поиска работы значительно превышает количество вакансий. Это соотношение сейчас лучше, чем в марте-апреле, но все равно очень высокое. Даже IT-сектор не так активен в поиске новых специалистов, как до войны.

Читайте также Что будет с зарплатами украинцев: прогноз на 2023 год

Так, в сентябре, по данным сайтов по поиску работы, на Киев приходилось около 30% всех актуальных вакансий в Украине. В настоящее время преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли.

График: НБУ

Прогноз НБУ

Регулятор оценивает, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12–13% прежде всего за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть. В дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и происходит на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах. Вернутся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат.

Однако в следующем году ожидается определенное оживление рынка труда. Предприятия понемногу будут расширять деятельность, а значит, будут искать новых специалистов и предлагать им несколько более высокие зарплаты.

В следующем году зарплаты превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции.

Согласно проекту Государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержанным и будет соответствовать росту прожиточного минимума. В дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.