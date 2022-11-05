Что будет с зарплатами украинцев: прогноз на 2023 год — Finance.ua
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Что будет с зарплатами украинцев: прогноз на 2023 год

Личные финансы
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Кабинет министров улучшил прогноз роста реальных зарплат украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста на 1,4%.
Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту госбюджета (№ 8000).
Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).
В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.
Согласно документу, в 2023 году средняя зарплата возрастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата возрастет всего на 1,4%.
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз на 2023 год
В проекте госбюджета к первому чтению был заложен рост реальной зарплаты на 1% до 18 508 гривен. При этом ожидалась более высокая средняя инфляция (30,6%).
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По материалам:
РБК-Україна
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