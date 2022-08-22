Самые популярные новые фургоны в Украине (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные новые фургоны в Украине (инфографика) Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

Хотя количество новых LCV, зарегистрированных в течение января-июня 2022 года, значительно меньше продажи подержанных авто, в этом сегменте рынка также можно сформировать рейтинг по популярности.

Так, лидером продаж остался, как и в прошлом году, Renault с долей 34,1% от общего количества сделок купли-продажи. На втором месте оказался Fiat (18,7%), а не на третьем — Peugeot (8,1%). Замыкают ТОП-5 брендов новых LCV Citroen (6,2%) и Ford (5,4%).

Что касается моделей, то больше всего украинцы покупали компактный минивэн Renault Express (191 шт.), Renault Master (95 шт.) и Fiat Doblo (90 шт.). За ними разместились Peugeot Partner (54 шт.) и Mercedes-Benz Sprinter (36 шт.).

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MMR По материалам:

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