Самые популярные новые фургоны в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Самые популярные новые фургоны в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
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Хотя количество новых LCV, зарегистрированных в течение января-июня 2022 года, значительно меньше продажи подержанных авто, в этом сегменте рынка также можно сформировать рейтинг по популярности.
Так, лидером продаж остался, как и в прошлом году, Renault с долей 34,1% от общего количества сделок купли-продажи. На втором месте оказался Fiat (18,7%), а не на третьем — Peugeot (8,1%). Замыкают ТОП-5 брендов новых LCV Citroen (6,2%) и Ford (5,4%).
Что касается моделей, то больше всего украинцы покупали компактный минивэн Renault Express (191 шт.), Renault Master (95 шт.) и Fiat Doblo (90 шт.). За ними разместились Peugeot Partner (54 шт.) и Mercedes-Benz Sprinter (36 шт.).
Самые популярные новые фургоны в Украине (инфографика)
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По материалам:
MMR
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