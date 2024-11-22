Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене — Finance.ua

Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене

При выборе автомобиля опытные покупатели учитывают столь важный критерий, как ликвидность. Некоторые модели быстро теряют свою стоимость, в то время как другие сохраняют цену на протяжении лет. Американское агентство JD Power составило свой перечень наиболее ликвидных моделей на рынке.

В ходе исследования были проанализированы данные по 311 моделям, представленным 16 брендами. Специалисты оценили, как меняется стоимость разных авто с годами.

Выяснилось, что наиболее ликвидными автомобилями являются модели, выпускаемые концерном Toyota. Транспортные средства брендов Toyota и Lexus демонстрируют медленное понижение стоимости. Кроме того, отдельные модели General Motors, Honda/Acura и Subaru также сохраняют свою цену лучше других.

Самые ликвидные автомобили из разных сегментов на сегодняшний день:

малые премиальные авто — Acura Integra;

компактные автомобили — Honda Civic;

компактные премиальные машины — Lexus IS;

среднеразмерные автомобили — Toyota Camry;

среднеразмерные премиальные машины — BMW 5 Series;

большие премиальные автомобили — Lexus LS;

компактные спортивные машины — Toyota GR Supra;

спортивные автомобили — Subaru WRX;

среднеразмерные спорткары — Chevrolet Corvette;

минивэны — Kia Carnival;

электрические автомобили — Dodge Charger Daytona;

премиальные электрокары — Tesla Model 3;

субкомпактные кроссоверы — Nissan Kicks;

малые кроссоверы — Subaru Crosstrek;

компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы — Honda Passport;

среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus RX;

семейные кроссоверы — Kia Telluride;

семейные премиальные кроссоверы — Lexus TX;

полноразмерные внедорожники — Jeep Wagoneer;

большие премиальные внедорожники — Cadillac Escalade;

классические внедорожники — Toyota Land Cruiser;

электрокроссоверы — Hyundai Kona EV;

премиальные электрические внедорожники — GMC Hummer SUV;

среднеразмерные пикапы — Jeep Gladiator;

полноразмерные пикапы — Toyota Tundra;

тяжелые грузовые пикапы — GMC Sierra 3500 HD;

электрические пикапы — GMC Hummer EV;

фургоны — Mercedes Sprinter.

Ampercar По материалам:

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