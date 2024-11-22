Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене — Finance.ua

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Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене

Технологии&Авто
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Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене
Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене
При выборе автомобиля опытные покупатели учитывают столь важный критерий, как ликвидность. Некоторые модели быстро теряют свою стоимость, в то время как другие сохраняют цену на протяжении лет. Американское агентство JD Power составило свой перечень наиболее ликвидных моделей на рынке.
В ходе исследования были проанализированы данные по 311 моделям, представленным 16 брендами. Специалисты оценили, как меняется стоимость разных авто с годами.
Выяснилось, что наиболее ликвидными автомобилями являются модели, выпускаемые концерном Toyota. Транспортные средства брендов Toyota и Lexus демонстрируют медленное понижение стоимости. Кроме того, отдельные модели General Motors, Honda/Acura и Subaru также сохраняют свою цену лучше других.

Самые ликвидные автомобили из разных сегментов на сегодняшний день:

  • малые премиальные авто — Acura Integra;
  • компактные автомобили — Honda Civic;
  • компактные премиальные машины — Lexus IS;
  • среднеразмерные автомобили — Toyota Camry;
  • среднеразмерные премиальные машины — BMW 5 Series;
  • большие премиальные автомобили — Lexus LS;
  • компактные спортивные машины — Toyota GR Supra;
  • спортивные автомобили — Subaru WRX;
  • среднеразмерные спорткары — Chevrolet Corvette;
  • минивэны — Kia Carnival;
  • электрические автомобили — Dodge Charger Daytona;
  • премиальные электрокары — Tesla Model 3;
  • субкомпактные кроссоверы — Nissan Kicks;
  • малые кроссоверы — Subaru Crosstrek;
  • компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;
  • среднеразмерные кроссоверы — Honda Passport;
  • среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus RX;
  • семейные кроссоверы — Kia Telluride;
  • семейные премиальные кроссоверы — Lexus TX;
  • полноразмерные внедорожники — Jeep Wagoneer;
  • большие премиальные внедорожники — Cadillac Escalade;
  • классические внедорожники — Toyota Land Cruiser;
  • электрокроссоверы — Hyundai Kona EV;
  • премиальные электрические внедорожники — GMC Hummer SUV;
  • среднеразмерные пикапы — Jeep Gladiator;
  • полноразмерные пикапы — Toyota Tundra;
  • тяжелые грузовые пикапы — GMC Sierra 3500 HD;
  • электрические пикапы — GMC Hummer EV;
  • фургоны — Mercedes Sprinter.
Бензин, дизель, электрокар… Это не важно, ведь каждый водитель всегда должен иметь при себе автогражданку. Лучшие варианты от страховых компаний мы собрали в одном месте по этой ссылке.
По материалам:
Ampercar
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