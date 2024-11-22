Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене — Finance.ua

Самые ликвидные автомобили на сегодняшний день, которые долго не теряют в цене
При выборе автомобиля опытные покупатели учитывают столь важный критерий, как ликвидность. Некоторые модели быстро теряют свою стоимость, в то время как другие сохраняют цену на протяжении лет. Американское агентство JD Power составило свой перечень наиболее ликвидных моделей на рынке.
В ходе исследования были проанализированы данные по 311 моделям, представленным 16 брендами. Специалисты оценили, как меняется стоимость разных авто с годами.
Выяснилось, что наиболее ликвидными автомобилями являются модели, выпускаемые концерном Toyota. Транспортные средства брендов Toyota и Lexus демонстрируют медленное понижение стоимости. Кроме того, отдельные модели General Motors, Honda/Acura и Subaru также сохраняют свою цену лучше других.
Самые ликвидные автомобили из разных сегментов на сегодняшний день:
- малые премиальные авто — Acura Integra;
- компактные автомобили — Honda Civic;
- компактные премиальные машины — Lexus IS;
- среднеразмерные автомобили — Toyota Camry;
- среднеразмерные премиальные машины — BMW 5 Series;
- большие премиальные автомобили — Lexus LS;
- компактные спортивные машины — Toyota GR Supra;
- спортивные автомобили — Subaru WRX;
- среднеразмерные спорткары — Chevrolet Corvette;
- минивэны — Kia Carnival;
- электрические автомобили — Dodge Charger Daytona;
- премиальные электрокары — Tesla Model 3;
- субкомпактные кроссоверы — Nissan Kicks;
- малые кроссоверы — Subaru Crosstrek;
- компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;
- среднеразмерные кроссоверы — Honda Passport;
- среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus RX;
- семейные кроссоверы — Kia Telluride;
- семейные премиальные кроссоверы — Lexus TX;
- полноразмерные внедорожники — Jeep Wagoneer;
- большие премиальные внедорожники — Cadillac Escalade;
- классические внедорожники — Toyota Land Cruiser;
- электрокроссоверы — Hyundai Kona EV;
- премиальные электрические внедорожники — GMC Hummer SUV;
- среднеразмерные пикапы — Jeep Gladiator;
- полноразмерные пикапы — Toyota Tundra;
- тяжелые грузовые пикапы — GMC Sierra 3500 HD;
- электрические пикапы — GMC Hummer EV;
- фургоны — Mercedes Sprinter.
Бензин, дизель, электрокар… Это не важно, ведь каждый водитель всегда должен иметь при себе автогражданку. Лучшие варианты от страховых компаний мы собрали в одном месте по этой ссылке.
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