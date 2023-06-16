Самые инновационные компании 2023 года — рейтинг (инфографика) — Finance.ua

Самые инновационные компании 2023 года — рейтинг (инфографика) Сегодня 16:02 — Фондовый рынок

Самые инновационные компании 2023 года — рейтинг (инфографика)

Каждый год Boston Consulting Group (BCG) публикует рейтинг самых инновационных компаний. На основе опроса более 1000 руководителей инноваций, опрошенных в декабре 2022 года и январе 2023 года, BCG оценила эффективность компании по четырем параметрам:

Global mindshare: количество голосов от всех руководителей глобальных инноваций.

Industry peer view: количество голосов, полученных от руководителей в своей отрасли компании.

Industry disruption: индекс разнообразия (Герфиндаля-Хиршмана) голосов в отраслях.

Value creation общая прибыль акционеров, включая выкуп акций, в течение 3-летнего периода с января 2020 года по декабрь 2022 года.

Apple четвертый год подряд считается самой инновационной компанией в мире. На самом деле, Apple держит этот титул ежегодно с 2005 года, за исключением 2019 года.

Еще одним прорывом стал Samsung (7 место), который в 2021 году потратил более 17 миллиардов долларов (9% годового объема продаж) на исследования и разработки, что сделало южнокорейский конгломерат одним из тех, которые больше остальных в мире тратят на инновации. В 2022 году Samsung также получила 6300 патентов США, что является самым большим показателем среди других компаний.

Как показывает этот рейтинг, инновационные компании — это не только технологические компании. McDonald’s (34 место) BCG считает лидером индустрии ресторанов в сфере технологических инноваций и инвестиций.

Например, McDonald’s недавно приобрел Apprente, стартап, который разрабатывает голосовые технологии, и Dynamic Yield, компанию, специализирующуюся на создании настраиваемых онлайн-опытов. McDonald’s стремится использовать эти технологии, чтобы сократить время заказа и предложить клиентам лучший выбор.

Страны

На этой диаграмме сравниваются разбивки стран в рейтингах 2013 и 2023 годов.

США и Китай — единственные две страны, которые увеличили свою долю с 2013 года, вытеснив фирмы из европейских стран, таких как Германия, Великобритания и Италия. Мы также видим значительное снижение представительства Японии и Южной Кореи.

Учитывая экономический рост Китая, возможно, что китайские фирмы будут продолжать представлять большую часть рейтинга BCG в будущем. Пока что самым мощным инноватором страны является Huawei (8 место), которая ежегодно входит в список 50 лучших, начиная с 2014 года, когда она дебютировала на 50 месте.

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