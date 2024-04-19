Samsung выпустила смартфон-«средняк», который в чем-то даже лучше Galaxy S24 (фото) — Finance.ua
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Samsung выпустила смартфон-«средняк», который в чем-то даже лучше Galaxy S24 (фото)

Фондовый рынок
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Samsung выпустила смартфон-«средняк», который в чем-то даже лучше Galaxy S24 (фото)
Samsung выпустила смартфон-«средняк», который в чем-то даже лучше Galaxy S24 (фото)
Компания Samsung представила на европейском рынке Galaxy M55, дебютировавший в прошлом месяце в Индии. Это смартфон среднебюджетного сегмента, который по некоторым параметрам обходит более дорогие смартфоны бренда, пишет GSMArena.
Несмотря на то, что устройство стоит гораздо дешевле, чем Galaxy S24, доступный девайс получил селфи-камеру с рекордным для Samsung разрешением 50 мегапикселей. Для сравнения, даже S24 Ultra имеет переднюю камеру 12 мегапикселей. Позади три камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ширик 8 Мп и макро на 2 Мп.
Galaxy M55 также выделяется среди других смартфонов Samsung батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Fast Charging 2.0 мощностью 45 Вт. Всего за 30 минут батарея увеличивается на 70%.
Из основных характеристик: 120-герцовый 6,7"-дисплей Super AMOLED+ с разрешением Full HD+ и яркостью 1000 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон имеет встроенный под дисплей дактилоскопический сенсор, систему защиты Samsung Knox Vault и One UI 6.1 с ИИ-функциями на базе Android 14

Цена

Samsung Galaxy M55 представлен в темно-синем и светло-зеленом цвете по цене 500 евро за версию с 8/128 ГБ памяти и 550 евро за 256 ГБ.
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По материалам:
УНІАН
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