Samsung выпустила дешевый смартфон с функцией, которой нет даже у Galaxy S24 Ultra — Finance.ua

Samsung выпустила дешевый смартфон с функцией, которой нет даже у Galaxy S24 Ultra Сегодня 04:35 — Фондовый рынок

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A06 5G. При цене 120 долларов это официально самый дешевый аппарат в серии Galaxy A. И свежий конкурент китайским моделям, пишет GSMArena.

Galaxy A06 5G имеет корпус с плоскими рамками, 6,7-дюймовый PLS-экран с разрешением 1600×720 пикселей и частотой 90 Гц. В каплевидном вырезе расположена передняя камера на 8 Мп. Устройство работает на чипе Dimensity 6300, имеет до 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Устройство получилось с основной камерой на 50 мегапикселей и вспомогательным сенсором 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, мощность зарядки такая же, как у Galaxy S25 — 25 Вт. Еще у Galaxy A06 5G есть боковой сканер отпечатков пальцев, защита от влаги и пыли по стандарту IP54, а получать обновление он будет вплоть до 2030 года.

Несмотря на статус бюджетника, он работает под управлением актуальной Android 15 (One UI 7). Эту прошивку пока не получили даже флагманы семейства Galaxy S24 и Fold из Flip.

Смартфон пока представлен только в Индии, но глобальная версия наверняка не заставит себя ждать. За младшую модификацию Galaxy A06 5G с 4/64 ГБ просят 120 долларов, а старшую с 6/128 Гбайт оценили в 150 долларов.

Что касается One UI 7.0, то оно должно было стать одним из самых больших обновлений Android от Samsung за долгое время. Изменений много: от интерфейса до функций. Фактически сейчас прошивка доступна только в моделях Galaxy S25 и Galaxy A06 5G.

УНІАН По материалам:

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