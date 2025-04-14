Samsung внезапно приостановила выпуск обновления Android 15 — Finance.ua

Samsung внезапно приостановила выпуск обновления Android 15 Сегодня 20:35 — Фондовый рынок

Samsung внезапно приостановила выпуск обновления Android 15

На прошлой неделе Samsung начала поэтапное развертывание обновления One UI 7 на базе Android 15, но что-то пошло не так. Компания приостановила распространение новой OC для серии Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Известный инсайдер Ice Universe пишет, что причиной прекращения выпуска One UI 7 стала некая «серьезная ошибка». Между тем в сети появляются жалобы от пользователей, что после установки прошивки смартфон становится невозможно разблокировать, а в некоторых случаях устройство вовсе идет в цикл перезагрузки.

Сначала считалось, что проблема затронула только устройства Galaxy S24 на базе процессора Exynos 2400. Однако позже другой источник подтвердил, что это касается и моделей со Snapdragon. Samsung уже удалила прошивку со своих серверов.

Тем, кто уже успел установить обновление, вероятнее всего, придется ждать отдельного «хотфикса», устраняющего обнаруженную ошибку.

One UI 7 стала одной из самых неудачных прошивок Samsung с точки зрения сроков развертывания. Новая прошивка была анонсирована еще в октябре прошлого года, и ожидалось, что она выйдет в январе вместе с Galaxy S25. Когда One UI 7 доберется до более старых флагманов, включая Galaxy S23 — неизвестно.

На 2025 год у Samsung запланировано много интересного. Этой весной ожидается выход супертонкого Galaxy S25 Edge, конкурирующего с iPhone 17 Air. Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма — это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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УНІАН По материалам:

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