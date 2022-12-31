Samsung сосредоточится на производстве OLED-дисплеев для iPad Pro — Finance.ua

Samsung сосредоточится на производстве OLED-дисплеев для iPad Pro 31.12.2022, 00:08 — Технологии&Авто

Samsung сосредоточится на производстве OLED-дисплеев для iPad Pro

Samsung Display решила сместить акцент при создании OLED-матриц в пользу горизонтального напыления с половинным разрезом. Причина — финансовая. Если в первом случае пришлось инвестировать большие деньги, то второй способ уже коммерциализирован.

Об этом сообщает The Elec.

Коммерциализирован он как раз с помощью Apple — компания в 2024 году запускает iPad Pro с OLED-экраном. Эти планшеты, а затем макбуки получат тандемный OLED, состоящий из двух слоев.

При этом от OLED с вертикальным напылением Samsung Display не отказывается — у компании все еще есть заказы ASUS и других производителей ПК и периферии.

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