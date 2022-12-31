Samsung сосредоточится на производстве OLED-дисплеев для iPad Pro — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung сосредоточится на производстве OLED-дисплеев для iPad Pro

Технологии&Авто
34
Samsung сосредоточится на производстве OLED-дисплеев для iPad Pro
Samsung сосредоточится на производстве OLED-дисплеев для iPad Pro
Samsung Display решила сместить акцент при создании OLED-матриц в пользу горизонтального напыления с половинным разрезом. Причина — финансовая. Если в первом случае пришлось инвестировать большие деньги, то второй способ уже коммерциализирован.
Об этом сообщает The Elec.
Коммерциализирован он как раз с помощью Apple — компания в 2024 году запускает iPad Pro с OLED-экраном. Эти планшеты, а затем макбуки получат тандемный OLED, состоящий из двух слоев.
При этом от OLED с вертикальным напылением Samsung Display не отказывается — у компании все еще есть заказы ASUS и других производителей ПК и периферии.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.