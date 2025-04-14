Samsung сделала своего домашнего робота Ballie «умным» (видео) — Finance.ua
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Samsung сделала своего домашнего робота Ballie «умным» (видео)

Технологии&Авто
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Samsung сделала своего домашнего робота Ballie «умным» (видео)
Samsung сделала своего домашнего робота Ballie «умным» (видео)
Компания Samsung встроила в свой домашний робот Ballie искусственный интеллект Gemini от Google. Теперь он стал более умным и персонализированным.
Такой ярко-желтый помощник на колесах не только управляет устройствами дома, но и проектирует видео на стены, ведет естественные диалоги, адаптируется под привычки пользователя и быстро подстраивается под новые задачи.
Робот передвигается на двух обтекаемых колесах, также он оснащен множеством датчиков и других полезных устройств. Он впервые появился в 2020 году и позиционируется как домашний помощник, облегчающий бытовую рутину пользователей. Теперь же робот был обновлен при поддержке Google.
Обновленный Ballie может вести естественные диалоги и помогать пользователям управлять домом, например, регулировать освещение, приветствовать гостей, составлять расписания и напоминать о важных делах. Он оснащен 4К-камерой спереди и 2К-камерой сзади, встроенными протекторами. Они позволяют не только проецировать видео и видеовызовы на любые поверхности, но и открывают расширенные возможности для интерактивных игр.
По материалам:
joy-pup
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