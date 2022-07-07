Samsung сделает раскладные смартфоны дешевле — Finance.ua
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Samsung сделает раскладные смартфоны дешевле

Фондовый рынок
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Всего за несколько поколений компании Samsung удалось сделать раскладные смартфоны достойными для покупки устройствами. Единственное, что может отталкивать от них до сих пор — это их цена.
Но, судя по новым данным инсайдеров, корейский IT-гигант и в этом направлении проводит определенные работы. Если быть точнее, то компания намерена удешевлять гибкие смартфоны, доводя их цену до приемлемого уровня, как она это делает с линейкой Galaxy A.
Сообщается, что сейчас конечной целью Samsung является установка ценника в районе 770 долларов за раскладной смартфон. Это заметно ниже цены, которую просят за самый доступный подобный аппарат бренда сейчас — Galaxy Z Flip 3.
К сожалению, все еще не ясно, когда корейский бренд достигнет выполнения поставленных задач.
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По материалам:
Portaltele
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