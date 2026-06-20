Samsung рассекретила Galaxy A27 (фото) 20.06.2026, 00:11 — Технологии&Авто

Новая модель засветилась на чешском сайте компании, Фото: Samsung

Компания Samsung официально раскрыла характеристики нового смартфона Galaxy A27, разместив модель на сайте своего чешского подразделения. Смартфон среднего класса получил Snapdragon 6 Gen 3, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и шесть лет программной поддержки.

Что известно о новинке

Новинка построена на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm, пришедшего на смену чипам Exynos 1280 и Exynos 1380, использовавшимся в предыдущих поколениях серии.

Смартфон будет доступен в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Фото: Samsung

Galaxy A27 получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В отличие от предшественника, передняя камера теперь расположена в современном круглом вырезе по центру экрана. Ее разрешение составляет 12 Мп.

Смартфон сохранил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и поддержку зарядки мощностью 25 Вт. Работает новинка под управлением One UI 8.5 на базе Android 16. Samsung обещает для модели шесть больших обновлений Android и шесть лет выпуска патчей безопасности.

Смартфон доступен в черном, синем, светло-зеленом и розовом цветах., Фото: Samsung

Основная камера смартфона включает в себя главный 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения. Также предусмотрены 5-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера.

Интересно, что разрешение ультраширокой камеры стало ниже по сравнению с Galaxy A26, где использовался 8-мегапиксельный датчик.

Смартфон доступен в черном, синем, светло-зеленом и розовом цветах, Фото: Samsung

Еще одним неожиданным решением стало снижение уровня защиты корпуса. Если у прошлогоднего Galaxy A26 -а сертификация IP67, новый Galaxy A27 получил только стандарт IP64, который обеспечивает защиту от пыли и брызг воды.

Смартфон доступен в черном, синем, светло-зеленом и розовом цветах, Фото: Samsung

Galaxy A27 будет доступен в черном, синем, светло-зеленом и розовом цветах. Официальные цены пока не объявлены, однако, по предварительной информации, базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить около €349, тогда как вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища может оцениваться в €439.

Смартфон доступен в черном, синем, светло-зеленом и розовом цветах, Фото: Samsung

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