Samsung представила «народный флагман» Galaxy S23 FE — Finance.ua
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Samsung представила «народный флагман» Galaxy S23 FE

Технологии&Авто
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Samsung представила «народный флагман» Galaxy S23 FE
Samsung представила «народный флагман» Galaxy S23 FE
Samsung официально представила свой субфлагман Galaxy S23 FE (FE — Fan Edition). Смартфон получил уже известный дизайн, влагозащиту IP68 и экран без изгибов — 6,4″ с матрицей Dynamic AMOLED 2X, разрешением FHD+ и частотой обновления 60−120 Гц.
Чип изготовитель не назвал, отметив лишь, что он изготовлен по 4-нм техпроцессу. Скорее всего, это Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 — в зависимости от рынка. Объем оперативной памяти составил 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ или 256 ГБ. Слота расширения нет.
Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google
Основная камера на 50 Мп, широкоугольная — на 10 Мп (123°), телеобъектив — на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. Селфи-датчик в отверстии дисплея имеет разрешение 10 Мп.
Батарейка — 4500 мА·ч с проводной зарядкой на 25 Вт (от 0 до 50% за 30 минут). Также есть беспроводная зарядка. Что касается коммуникаций: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC.
Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google
Габариты телефона: 158×76,5×8,2 мм при весе 209 грамм. Корпус и некоторые внутренние элементы изготовлены из переработанных материалов — алюминия, стекла и пластика, полученного из выброшенных рыболовных сетей, бочек и ПЭТ-бутылок.
Работает Galaxy S23 FE на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Samsung традиционно обещает 4 больших обновления ОС и 5-летнюю поддержку патчами безопасности.
Цена аппарата начинается с 599 долларов. Старт продаж в ряде стран запланирован на 5 октября.
По материалам:
nnews.com
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