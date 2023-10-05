Samsung представила «народный флагман» Galaxy S23 FE — Finance.ua

Samsung представила «народный флагман» Galaxy S23 FE 05.10.2023, 00:04 — Технологии&Авто

Samsung представила «народный флагман» Galaxy S23 FE

Samsung официально представила свой субфлагман Galaxy S23 FE (FE — Fan Edition). Смартфон получил уже известный дизайн, влагозащиту IP68 и экран без изгибов — 6,4″ с матрицей Dynamic AMOLED 2X, разрешением FHD+ и частотой обновления 60−120 Гц.

Чип изготовитель не назвал, отметив лишь, что он изготовлен по 4-нм техпроцессу. Скорее всего, это Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 — в зависимости от рынка. Объем оперативной памяти составил 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ или 256 ГБ. Слота расширения нет.

Фото: 9to5Google

Основная камера на 50 Мп, широкоугольная — на 10 Мп (123°), телеобъектив — на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. Селфи-датчик в отверстии дисплея имеет разрешение 10 Мп.

Батарейка — 4500 мА·ч с проводной зарядкой на 25 Вт (от 0 до 50% за 30 минут). Также есть беспроводная зарядка. Что касается коммуникаций: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC.

Фото: 9to5Google

Габариты телефона: 158×76,5×8,2 мм при весе 209 грамм. Корпус и некоторые внутренние элементы изготовлены из переработанных материалов — алюминия, стекла и пластика, полученного из выброшенных рыболовных сетей, бочек и ПЭТ-бутылок.

Работает Galaxy S23 FE на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Samsung традиционно обещает 4 больших обновления ОС и 5-летнюю поддержку патчами безопасности.

Цена аппарата начинается с 599 долларов. Старт продаж в ряде стран запланирован на 5 октября.

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