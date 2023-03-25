Samsung перестала комплектовать зарядкой даже самые бюджетные смартфоны — Finance.ua

Samsung перестала комплектовать зарядкой даже самые бюджетные смартфоны Сегодня 22:30 — Фондовый рынок

Похоже, Samsung переносит в свои недорогие смартфоны одну из фишек флагманских моделей — но для потребителей это не хорошие новости. Теперь недорогие устройства бренда без зарядного устройства в комплекте.

Первым с «тонкой» коробкой стал Galaxy A14 за $200, сообщает издание SamMobile. В комплект поставки входит только смартфон, инструкция и кабель USB-C.

Распространится ли такая практика на другие модели, пока неизвестно. Не исключено, что Samsung будет выпускать два варианта комплектации для разных рынков: где-то с зарядкой, а где-то без нее.

На сегодняшний день линейка Galaxy А1Х является одной из самых доступных в ассортименте Samsung и до этого поставлялась с зарядным блоком в коробке. Однако в 2021 и 2022 годах комплект «похудел» для флагманского и среднего сегмента Galaxy S и Galaxy M соответственно.

УНІАН По материалам:

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