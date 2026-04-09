Samsung окончательно закрывает приложение Samsung Messages Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Samsung окончательно закрывает приложение Samsung Messages

Компания Samsung подтвердила планы по прекращению поддержки своего фирменного приложения для обмена сообщениями Samsung Messages. Начиная с июля 2026 года программа утратит полную функциональность, а основным инструментом для работы с SMS и RCS-сообщениями на устройствах бренда официально станет Google Messages.

Об этом пишет издание SlashGear

Ограничение функционала

После отключения, точную дату которого пользователям сообщат прямо в приложении, Samsung Messages перейдет в режим исключительно для чтения.

Владельцы смартфонов смогут просматривать ранее полученные тексты, включая коды верификации и разовые пароли, однако возможность отправки ответов будет заблокирована.

Исключение составляет только связь с экстренными службами и избранными контактами для чрезвычайных ситуаций.

Последствия для разных моделей устройств

Новые смартфоны (с 2026 года): будут поставляться с предварительно установленным клиентом Google Messages. Установить Samsung Messages на такие устройства будет невозможно. Смартфоны, выпущенные до 2022 года: При изменении основного приложения Google Messages возможны сбои в работе текущих RCS-чатов. Для стабильной связи компания рекомендует обоим участникам беседы перейти на решения от Google. Устаревшие смартфоны (Android 11 и старше): Продолжают поддерживать работу Samsung Messages без ограничений. Смарт-часы на базе Tizen OS: Эти гаджеты не поддерживают Google Messages. После закрытия фирменного приложения они лишатся возможности отображать полную историю переписки, хотя базовые функции отправки и получения сообщений останутся активными.

Для большинства пользователей за пределами США, которые активно используют альтернативные платформы типа WhatsApp или Telegram, эти изменения не будут ощутимы.

Компания уже давно призвала переходить на сервис от Google, а ранее анонсировала полное прекращение поддержки протокола RCS в своем клиенте до июня 2025 года.

Ко дню окончательного закрытия программы владельцы совместимых устройств предыдущих лет выпуска все еще смогут скачать Samsung Messages из фирменного магазина Galaxy App Store.

prostomob По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.