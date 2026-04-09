0 800 307 555
ру
Samsung окончательно закрывает приложение Samsung Messages

Технологии&Авто
21
Компания Samsung подтвердила планы по прекращению поддержки своего фирменного приложения для обмена сообщениями Samsung Messages. Начиная с июля 2026 года программа утратит полную функциональность, а основным инструментом для работы с SMS и RCS-сообщениями на устройствах бренда официально станет Google Messages.
Об этом пишет издание SlashGear.

Ограничение функционала

После отключения, точную дату которого пользователям сообщат прямо в приложении, Samsung Messages перейдет в режим исключительно для чтения.
Владельцы смартфонов смогут просматривать ранее полученные тексты, включая коды верификации и разовые пароли, однако возможность отправки ответов будет заблокирована.
Исключение составляет только связь с экстренными службами и избранными контактами для чрезвычайных ситуаций.

Последствия для разных моделей устройств

  1. Новые смартфоны (с 2026 года): будут поставляться с предварительно установленным клиентом Google Messages. Установить Samsung Messages на такие устройства будет невозможно.
  2. Смартфоны, выпущенные до 2022 года: При изменении основного приложения Google Messages возможны сбои в работе текущих RCS-чатов. Для стабильной связи компания рекомендует обоим участникам беседы перейти на решения от Google.
  3. Устаревшие смартфоны (Android 11 и старше): Продолжают поддерживать работу Samsung Messages без ограничений.
  4. Смарт-часы на базе Tizen OS: Эти гаджеты не поддерживают Google Messages. После закрытия фирменного приложения они лишатся возможности отображать полную историю переписки, хотя базовые функции отправки и получения сообщений останутся активными.
Для большинства пользователей за пределами США, которые активно используют альтернативные платформы типа WhatsApp или Telegram, эти изменения не будут ощутимы.
Компания уже давно призвала переходить на сервис от Google, а ранее анонсировала полное прекращение поддержки протокола RCS в своем клиенте до июня 2025 года.
Ко дню окончательного закрытия программы владельцы совместимых устройств предыдущих лет выпуска все еще смогут скачать Samsung Messages из фирменного магазина Galaxy App Store.
По материалам:
prostomob
Samsung
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems