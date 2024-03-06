Samsung официально представил Galaxy F15 — Finance.ua

Samsung официально представил Galaxy F15 Сегодня 22:32 — Фондовый рынок

Samsung официально представил Galaxy F15

Компания Samsung 4 марта официально представила в Индии смартфон Galaxy F15.

Как пишет Gizmochina , новый гаджет получил аккумулятор емкостью 6000 мАч, а цена базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти составляет всего 195 долларов. При этом его «собрат» с 6/128 ГБ дороже 10 долларов.

Этот гаджет получил экран Super AMOLED с диагональю 6,5 дюйма. Его разрешение Full HD+, а кадровая частота — 90 Гц. В базе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6100.

Будет работать смартфон на Android 14 с интерфейсом One UI 6.0. Компания-производитель обещает гарантированно поддерживать Galaxy F15 в течение 5 лет. Для него выйдут четыре обновления Android и еще год будут выпускаться обновления безопасности.

Основная камера новинки имеет 50, 5 и 2 Мп, тогда как передняя — 13-мегапиксельный детектор. Гаджет получил модем 5G, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD и стандартный разъем для наушников. Мощность подзарядки — 25 Вт, но блок питания покупать придется отдельно.

Продажа Galaxy F15 стартует в Индии сегодня, а на глобальном рынке скоро появится клон этой модели под названием Galaxy M 15 . Характеристики не изменятся, но цены будут иными.

Новинки от Samsung

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УНІАН По материалам:

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