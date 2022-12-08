Samsung и LG планируют новые многомиллиардные инвестиции во Вьетнам — Finance.ua
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Samsung и LG планируют новые многомиллиардные инвестиции во Вьетнам

Фондовый рынок
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Samsung и LG планируют новые многомиллиардные инвестиции во Вьетнам
Samsung и LG планируют новые многомиллиардные инвестиции во Вьетнам
Южнокорейские техногиганты Samsung и LG планируют потратить миллиарды долларов на дополнительные инвестиции в промышленность Вьетнама.
Об этом пишет Reuters.
Samsung Electronics — крупнейший зарубежный инвестор во Вьетнам. По данным местных властей, компания увеличит инвестиции с $18 до $20 млрд. В самой компании информацию не комментируют, но источник, «знакомый с вопросом», уже сказал, что инвестиции завершат еще до конца текущего года.
Известно, что компания годами производила половину своих смартфонов во Вьетнаме, и на ее продукцию приходится около 20% вьетнамского экспорта. Дополнительные инвестиции будут способствовать усилению ключевого завода компании. Об этом сообщалось после встречи делегации вьетнамских политических деятелей во главе с президентом Нгуэном Суан Фуком с руководством Южной Кореи, а также руководством Samsung.
Ранее появилась информация, что власти Вьетнама пытаются убедить Samsung строить предприятие по выпуску чипов.
Отдельно вьетнамское правительство заявило, что LG также намерена нарастить инвестиции на $4 млрд для того, чтобы превратить Вьетнам в хаб по выпуску камер для смартфонов. LG уже инвестировала в местную экономику $5,3 млрд — здесь компания выпускает бытовую технику, камеры и комплектующие для автомобилей.
В понедельник Вьетнам и Южная Корея заявили об обновлении отношений до уровня «всеобъемлющего стратегического партнерства». Ранее Вьетнам заявлял о сотрудничестве на таком уровне только в Китае, россии и Индии.
По расчетам двух стран объем двусторонних торгов возрастет в следующем году до $100 млрд, а к 2030 году — до $150 млрд. Для сравнения, в прошлом году совокупный объем торгов составил $78 млрд.
В последнее десятилетие Вьетнам стал одним из наиболее привлекательных производственных хабов для производителей электроники.
По материалам:
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