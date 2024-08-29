Samsung Galaxy Watch FE дебютировал в Украине — цена Сегодня 22:22 — Фондовый рынок

Samsung Galaxy Watch FE дебютировал в Украине — цена

Компания Samsung анонсировала в Украине новый гаджет — смартчасы Galaxy Watch FE.

Он поставляется с корпусом на 40 мм и Super AMOLED-дисплеем на 1,2 дюйма. Модель работает под управлением процессора Exynos W920 в паре с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной.

В Galaxy Watch FE есть сенсор BioActive для измерения частоты сердечных сокращений и определения ЭКГ, а также поддержка разных спортивных режимов.

Новая модель работает под управлением операционной системы Wear OS с интерфейсом One UI 5 Watch.

В часах есть Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS, а также защита IP68 и MIL-STD-810G. Гаджет поставляется с аккумулятором на 247 мАч.

Цена

Samsung Galaxy Watch FE уже можно купить в Украине по цене 6999 грн. На выбор есть два цвета: черный и розовый.

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