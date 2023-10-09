Samsung Exynos 2400: на 70% более быстрый CPU — Finance.ua

Samsung Exynos 2400: на 70% более быстрый CPU Сегодня 05:24 — Фондовый рынок

Samsung Semiconductor провела свой технический день System LSI в Сан-Хосе, Калифорния, где мы увидели первый взгляд на будущий флагманский мобильный чип Exynos 2400. Вероятно, Exynos 2400 появится в серии Galaxy S24 как преемник Exynos 2200 и обещает большой скачок.

Samsung утверждает, что Exynos 2400 предлагает увеличение производительности CPU в 1,7 раза и рост производительности искусственного интеллекта в 14,7 раза по сравнению с Exynos 2200. Компания Samsung представила новый инструмент искусственного интеллекта, разработанный для будущих смартфонов с обновленной функцией генерации текста в изображение, которая была продемонстрирована на сцене.

Exynos 2400 оснащен графическим процессором Xclipse 940 на основе архитектуры AMD RDNA 3, который предлагает мобильное лучевое отслеживание, обеспечивающее более жизнеподобный опыт в играх с улучшенным рендерингом теней, отражениями и глобальным освещением.

На основе слухов и недавней утечки бенчмарков, Exynos 2400 изготовлен по последней технологии 4 нм LPP+. Этот чип, вероятно, получит 10-ядерный CPU в конфигурации 1+2+3+4, все ядра на основе архитектуры ARMv9. Согласно одному из последних сливов, предполагается, что главное ядро ​​Cortex-X4 будет иметь тактовую частоту 3,1 ГГц, наряду с 2 ядрами Cortex-A720, которые будут работать на частоте 2,9 ГГц. Менее требовательные задачи будут обрабатывать 3 ядра Cortex-A720 на тактовой частоте 2,6 ГГц и 4 ядра Cortex-A520 на 1,8 ГГц.

Ожидается, что Exynos 2400 будет поддерживать оперативную память LPDDR5X и UFS 4.0. Также есть слухи о поддержке сенсоров камеры до 320 МП и записи видео 8K при 60 кадрах в секунду благодаря новому вычислительному модулю. Связь также получит преимущество от нового модема Exynos 5300, который, вероятно, будет интегрирован и будет предлагать поддержку 5G вместе с Narrowband Internet of Things (NB-IoT), Non-Terrestrial Networks (NTN) и спутниковой связью для чрезвычайных ситуаций.

itechua По материалам:

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