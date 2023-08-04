Самолеты «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самолеты «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами

Технологии&Авто
20
Самолеты «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами
Самолеты «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами
Самолеты «Аэрофлота» теперь будут летать без тормозов, поскольку устранить их неисправность без иностранных комплектующих не могут.
Как сообщает профильный проект «Авиаторщина», по состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов «Аэрофлота»:
  • 5 — Boeing 777;
  • 2 — Airbus A321;
  • 1 — Airbus A320;
  • 1 — Airbus A330.
«У самолета несколько тормозов — по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320/321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 — с двумя из 12-ти», — говорится в сообщении.
При торможении с деактивированным тормозом возможен вывод самолета из осевой линии взлетно-посадочной полосы (ВПП).
«Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону, где тормоза не деактивированы. Обращайте внимание на данный факт, особенно при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром. Есть ограничения по ширине ВВПП. Риск выкатки за пределы ВПП», — предупредили пилотов.
Из-за войны против Украины у российской авиации появились большие проблемы. 2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в россии из-за вторжения в Украину. Они приостановили отправку запчастей в россию, техническое обслуживание и предоставление техподдержки для авиакомпаний из рф.
Однако вопреки санкциям, в 2022 году в россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.
В июне 2023 года российский «Аэрофлот» в обход санкций обновил софт на самолете Airbus A350. Помогла российскому перевозчику в этом вопросе авиакомпания из дружественной к рф страны, которая «неофициально поделилась обновлением ПО и сервисным бюллетенем».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.