Самолеты «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами — Finance.ua

Самолеты «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами 04.08.2023, 01:41 — Технологии&Авто

Самолеты «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами

Самолеты «Аэрофлота» теперь будут летать без тормозов, поскольку устранить их неисправность без иностранных комплектующих не могут.

Как сообщает профильный проект « Авиаторщина », по состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов «Аэрофлота»:

5 — Boeing 777;

2 — Airbus A321;

1 — Airbus A320;

1 — Airbus A330.

«У самолета несколько тормозов — по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320/321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 — с двумя из 12-ти», — говорится в сообщении.

При торможении с деактивированным тормозом возможен вывод самолета из осевой линии взлетно-посадочной полосы (ВПП).

«Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону, где тормоза не деактивированы. Обращайте внимание на данный факт, особенно при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром. Есть ограничения по ширине ВВПП. Риск выкатки за пределы ВПП», — предупредили пилотов.

Из-за войны против Украины у российской авиации появились большие проблемы. 2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в россии из-за вторжения в Украину. Они приостановили отправку запчастей в россию, техническое обслуживание и предоставление техподдержки для авиакомпаний из рф.

Однако вопреки санкциям, в 2022 году в россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.

В июне 2023 года российский «Аэрофлот» в обход санкций обновил софт на самолете Airbus A350. Помогла российскому перевозчику в этом вопросе авиакомпания из дружественной к рф страны, которая «неофициально поделилась обновлением ПО и сервисным бюллетенем».

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УНІАН По материалам:

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