Самая крупная по добыче и запасам нефти компания Aramco сообщила о стремительном росте прибыли — Finance.ua
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Самая крупная по добыче и запасам нефти компания Aramco сообщила о стремительном росте прибыли

Фондовый рынок
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Самая крупная по добыче и запасам нефти компания Aramco сообщила о стремительном росте прибыли
Самая крупная по добыче и запасам нефти компания Aramco сообщила о стремительном росте прибыли
Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco заявила о стремительном росте прибыли во втором квартале на 90%, превзойдя ожидания аналитиков.
Об этом сообщает Reuters.
Исполнительный директор Aramco Амин Насер отметил, что спрос на нефть будет продолжать расти до конца десятилетия, несмотря на экономическое давление на краткосрочные глобальные прогнозы.
Чистая прибыль Aramco выросла до 48,39 млрд долларов за квартал. Аналитики ожидали прибыль компании в 46,2 млрд долларов.
В этом году акции Aramco выросли более чем на 25%, поскольку цены на нефть и природный газ достигли многолетних максимумов после введения санкций против россии.
Aramco присоединяется к другим крупным нефтяным компаниям, сообщившим о высоких результатах в последние недели.
Еще одна нефтяная компания Exxon Mobil Corp опубликовала свою самую большую квартальную прибыль за всю историю, чистая прибыль которой составила 17,9 млрд долларов, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.
Aramco заявила, что ее средняя общая добыча составила 13,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в день.
Расходы компании выросли на 25% до 9,4 млрд долларов во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Aramco заявила, что продолжает инвестировать в рост, расширяя свой химический бизнес и развивая перспективы низкоуглеродного направления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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