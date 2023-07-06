Самая известная NFT-коллекция Bored Ape Yacht Club потеряла 88% своей пиковой стоимости — Finance.ua

Самая известная NFT-коллекция Bored Ape Yacht Club потеряла 88% своей пиковой стоимости 06.07.2023, 01:23 — Технологии&Авто

Самая известная NFT-коллекция Bored Ape Yacht Club потеряла 88% своей пиковой стоимости

Самая известная в мире NFT-коллекция со «скучающими обезьянами» Bored Ape Yacht Club (BAYC) также пострадала из-за сложностей на крипторынке. Коллекция из 10 тысяч уникальных картинок с обезьянами была популярна среди знаменитостей, ее NFT продавались за миллионы долларов, но сейчас они сильно просели в цене. Об этом пишет сразу несколько профильных медиа.

По данным Bloomberg на начало июня 2023 года, несмотря на то, что NFT некоторое время были «лучом света» по сравнению с другими криптоактивами, цена коллекции BAYC просела вместе с крипторынком.

Более свежие данные от CoinDesk (на 3 июля 2023 года) свидетельствуют о том, что floor price (то есть цена на самый дешевый актив) коллекции от Yuga Labs упала до 27,4 ETH или же до $52 000−53 000. Последний раз, когда цена на BAYC опускалась ниже 30 ETH, был в октябре 2021 года, накануне резкого взлета цен на NFT. К примеру, в апреле 2022 года тот же показатель достигал 152 ETH или $429 000, по данным Decrypt.

«Bored Ape Yacht Club испытали спад в средней цене на свои NFT, отражая более широкое явление охлаждения NFT-рынка и длительную криптозиму, которая повлияла на цену Ethereum, на котором работает большинство таких коллекций», — пишет издание.

Другие известные NFT-коллекции, например MoonBirds, Azuki и Doodles, также теряют в стоимости.

Стремительный рост, а затем падение цен на BAYC за последние годы можно увидеть на графике OpenOcean, там же можно и следить за последними транзакциями по этой коллекции:

Эта коллекция была популярна среди знаменитостей. Один из самых известных покупателей — американский исполнитель Джастин Бибер — в январе 2022 года купил NFT из этой коллекции за $1,3 млн, и уже в феврале того года его покупка стоила $70 000. На пике этот рынок приносил инвесторам баснословные проценты: например, в 2021 году фотограф Джон Кноф купил одну из обезьян за $320, а через полгода продал ее за $1,4 млн. Сейчас, конечно, они уже не так инвест-привлекательны.

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На пике популярности NFT многие лидеры мнений сомневались в этом рынке, некоторые называли его очередным цифровым «пузырем». Среди критиков NFT был соучредитель Microsoft Билл Гейтс, отмечавший: «Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир».

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