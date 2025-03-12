Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы — Finance.ua

Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по так называемому «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате бюджетных средств.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Согласно решению судьи, экс-начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанаший признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Его оштрафовали на 300 тысяч лари (108 тысяч долларов).
Саакашвили и Джанашия ранее отвергали обвинения и заявляли, что они носят политический характер.
Сегодня Саакашвили отбывает шестилетний срок. Против него ранее было вынесено два приговора по делам о:
- помиловании убийц Сандро Гиргвлиани;
- избиении депутата Валери Гелашвили.
Новый срок отсчитывается с момента задержания экс-президента — 1 октября 2021-го. В частности, против него продолжаются судебные процессы относительно событий 7 ноября 2007-го и незаконного пересечения границы.
Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили — грузинский и украинский политик, бывший президент Грузии. После президентства он покинул Грузию из-за преследований новой власти и активно занимался политической деятельностью в Украине. В 2015 году получил украинское гражданство, но позже был лишён его.
Во время президентства Владимира Зеленского Саакашвили занимал должность главы Исполнительного комитета реформ. В Грузии его заочно приговорили к тюремному заключению, а в 2021 году он вернулся туда и был арестован.
После того как СМИ начали публиковать фото Саакашвили, на которых было продемонстрировано, как он сильно похудел, Зеленский поручил вызвать грузинского посла в МИД и предложить выехать в Тбилиси для консультаций.
В ноябре 2023-го президент Украины обсуждал с бывшим лидером Грузии Саломе Зурабишвили надлежащее лечение Саакашвили.
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