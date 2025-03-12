Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы — Finance.ua

Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы Сегодня 10:20

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по так называемому «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает « Эхо Кавказа ».

Согласно решению судьи, экс-начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанаший признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Его оштрафовали на 300 тысяч лари (108 тысяч долларов).

Саакашвили и Джанашия ранее отвергали обвинения и заявляли, что они носят политический характер.

Сегодня Саакашвили отбывает шестилетний срок. Против него ранее было вынесено два приговора по делам о:

помиловании убийц Сандро Гиргвлиани;

избиении депутата Валери Гелашвили.

Новый срок отсчитывается с момента задержания экс-президента — 1 октября 2021-го. В частности, против него продолжаются судебные процессы относительно событий 7 ноября 2007-го и незаконного пересечения границы.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили — грузинский и украинский политик, бывший президент Грузии. После президентства он покинул Грузию из-за преследований новой власти и активно занимался политической деятельностью в Украине. В 2015 году получил украинское гражданство, но позже был лишён его.

Во время президентства Владимира Зеленского Саакашвили занимал должность главы Исполнительного комитета реформ. В Грузии его заочно приговорили к тюремному заключению, а в 2021 году он вернулся туда и был арестован.

После того как СМИ начали публиковать фото Саакашвили, на которых было продемонстрировано, как он сильно похудел, Зеленский поручил вызвать грузинского посла в МИД и предложить выехать в Тбилиси для консультаций.

В ноябре 2023-го президент Украины обсуждал с бывшим лидером Грузии Саломе Зурабишвили надлежащее лечение Саакашвили.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.