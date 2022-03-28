С завтрашнего дня в Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах — Finance.ua
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С завтрашнего дня в Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах

Сегодня 19:14Личные финансы
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С завтрашнего дня в Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусахС завтрашнего дня в Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах
Со вторника, 29 марта, в Херсоне возобновят плату за проезд в троллейбусах. Стоимость проезда составит шесть гривен.
Об этом говорится в сообщении Херсонского горсовета.
Так, сообщается, что в Херсоне троллейбусы работали даже во время боевых действий и продолжают это делать в условиях временной оккупации. Плату за проезд возвращают для поддержания работы контактных троллейбусных линий и выплат заработных плат рабочим.
Жителей города призвали отнестись с пониманием к возобновлению платы за проезд. Право на льготную перевозку сохраняется при предоставлении соответствующих документов.
«Предприятие сможет работать в дальнейшем только в случае возврата платы за проезд. Мы работаем для Вас, дорогие херсонцы. Кроме этого, уверяем, что право на льготную перевозку сохраняется, но при предоставлении соответствующих документов», — отметил руководитель «Херсонэлектротранс» Игорь Житченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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