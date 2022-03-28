В Чехии изменят правила бесплатного проезда для украинцев — Finance.ua

В Чехии изменят правила бесплатного проезда для украинцев

Сегодня 13:02

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В Чехии украинские беженцы могут бесплатно передвигаться по стране. Однако власти готовят новые правила.

Об упорядочении правила бесплатного проезда на междугородных и пригородных рейсах рассказали в Министерстве транспорта Чехии.

Какие нововведения ждут украинцев в Чехии:

воспользоваться бесплатным проездом смогут только беженцы;

отмена оплаты для украинцев будет распространяться только на поезда международного направления;

право на бесплатный проезд будет действовать в первые 5 дней с момента получения визы vízum strpenie/vízum с целью временной защиты.

беженцы из Украины смогут ездить бесплатно во втором классе комфорта международных поездов;

проезд на внутренних маршрутах Чехии станет платным

«Целью бесплатной перевозки граждан Украины в поездах всех железнодорожных перевозчиков Чешской Республики является облегчение их жизненной ситуации в тот момент, когда они вынужденно покинули свои дома. Необходимо ввести четкие правила по этому поводу. Нет причин, по которым граждане Украины, которые постоянно проживают в Чешской Республике и их непосредственно не коснулась война, должны иметь возможность бесплатного проезда по чешским железным дорогам», — говорится в документе.

Справка Finance.ua:

В Чехии заморожены активы россиян «на сотни миллионов крон».

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире телеканала CT24.

По его словам, в стране заморожены активы попавших под санкции россиян на «сотни миллионов крон». Это не изолированные активы, а часть чужого имущества. Фиала добавил, что «нанося удар по компании», государство должно обеспечить работой сотрудников.

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