С сегодняшнего дня в Украине запускают первый этап системы «Є-Бджільництво» — Finance.ua

С сегодняшнего дня в Украине запускают первый этап системы «Є-Бджільництво» Сегодня 13:12 — Казна и Политика

С 10 февраля 2025 года в Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования будет доступен новый электронный сервис заблаговременного уведомления о применении средств защиты растений в рамках запуска первого этапа «Є-Бджільництво».

Об этом сообщил Минагрополитики.

«Минагрополитики внедряет очередную электронную систему, в частности, запукает первый этап системы „Є-Бджільництво“ — электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений. Его основная задача — помочь пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление. Сервис содержит руководство для аграриев в использовании инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информации относительно участков пчелоопыления», — отметил Министр агрополитики Виталий Коваль.

Благодаря сервису заблаговременного уведомления о применении средств защиты растений аграрии получат возможность:

Вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);

Подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;

Выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;

Выбрать период для запланированной обработки СЗР;

Выбрать СЗР из реестра;

Выбрать земельные участки, которые планируется обрабатывать;

Информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;

Информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;

Произвести автоматический расчет рекомендуемого количества пчелиных семей на площадь участков, засеянных выбранным типом культуры.

В свою очередь пчеловоды получат возможность:

Интегрировать ГАР с реестром пасечников;

Установить геопозицию пасеки;

Отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;

Подать заявку на поиск аграриев, нуждающихся в опылении;

Выбрать тип выращиваемой культуры;

Выбрать земельные участки, где выращивается культура.

Новый электронный сервис полностью интегрируется с другими системами, такими как Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, Реестр паспортов пасек, системой «Трембита», а также взаимодействует с органами местного самоуправления через подключение сервисов рассылки сообщений.

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