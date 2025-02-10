С сегодняшнего дня в Украине запускают первый этап системы «Є-Бджільництво» — Finance.ua

С сегодняшнего дня в Украине запускают первый этап системы «Є-Бджільництво»
С 10 февраля 2025 года в Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования будет доступен новый электронный сервис заблаговременного уведомления о применении средств защиты растений в рамках запуска первого этапа «Є-Бджільництво».
Об этом сообщил Минагрополитики.
«Минагрополитики внедряет очередную электронную систему, в частности, запукает первый этап системы „Є-Бджільництво“ — электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений. Его основная задача — помочь пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление. Сервис содержит руководство для аграриев в использовании инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информации относительно участков пчелоопыления», — отметил Министр агрополитики Виталий Коваль.
Благодаря сервису заблаговременного уведомления о применении средств защиты растений аграрии получат возможность:
- Вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
- Подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;
- Выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;
- Выбрать период для запланированной обработки СЗР;
- Выбрать СЗР из реестра;
- Выбрать земельные участки, которые планируется обрабатывать;
- Информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;
- Информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;
- Произвести автоматический расчет рекомендуемого количества пчелиных семей на площадь участков, засеянных выбранным типом культуры.
В свою очередь пчеловоды получат возможность:
- Интегрировать ГАР с реестром пасечников;
- Установить геопозицию пасеки;
- Отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;
- Подать заявку на поиск аграриев, нуждающихся в опылении;
- Выбрать тип выращиваемой культуры;
- Выбрать земельные участки, где выращивается культура.
Новый электронный сервис полностью интегрируется с другими системами, такими как Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, Реестр паспортов пасек, системой «Трембита», а также взаимодействует с органами местного самоуправления через подключение сервисов рассылки сообщений.
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