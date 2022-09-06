С сегодняшнего дня украинцы могут уведомить налоговую о невозможности платить налоги из-за войны — Finance.ua
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С сегодняшнего дня украинцы могут уведомить налоговую о невозможности платить налоги из-за войны

Казна и Политика
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С сегодняшнего дня украинцы могут уведомить налоговую о невозможности платить налоги из-за войны
С сегодняшнего дня украинцы могут уведомить налоговую о невозможности платить налоги из-за войны
С сегодняшнего дня вступает в силу Порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком своих обязательств. Это предусмотрено приказом № 225 Министерства финансов, которое вступает в силу со дня официального опубликования 6 сентября.
В соответствии с 6 сентября стартует подача заявлений в ГНС для подтверждения невозможности выполнения налогоплательщиком обязательств.
Заявление и подтверждающие документы плательщику следует подать до 30 сентября.
Действие этого Порядка распространяется на налогоплательщиков — физических лиц-резидентов Украины, в частности:
  • самозанятых лиц,
  • юридических лиц (резидентов и нерезидентов Украины) и их обособленные подразделения, которые имеют, получают (передают) объекты налогообложения или осуществляют деятельность (операции), являющиеся объектом налогообложения, и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов, подаче отчетности, выполнению других обязанностей, предусмотренных Кодексом или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.
Документом определен перечень оснований невозможности исполнения налоговых обязанностей, в частности:
  • потеря (уничтожение или испорчение) первичных документов, компьютерного и другого оборудования в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф;
  • невозможность использовать или вывезти документы, компьютерное и другое оборудование в результате ведения боевых действий;
  • использование или вывоз документов, компьютерного или другого оборудования, связанного с риском для жизни или здоровья;
  • возможность утечки информации об объемах и местах хранения горючего или спирта этилового и их уничтожении в дальнейшем вследствие составления и регистрации акцизных накладных и т.п.
Контролирующий орган рассматривает поданное заявление и документы в течение 20 календарных дней со дня получения и принимает соответствующее решение. Если подтверждающих документов недостаточно — контролирующий орган направляет плательщику предварительное решение с предложением предоставить в течение 10 календарных дней конкретные дополнительные документы в подтверждение указанных в заявлении оснований.
Решение/предварительное решение направляется налогоплательщику в порядке, установленном статьей 42 главы 1 раздела II Кодекса.
Решение контролирующего органа может быть обжаловано в соответствии с Кодексом в административном или судебном порядке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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