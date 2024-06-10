С сегодняшнего дня можно купить купюру 0 евро: где и как это можно сделать (фото) — Finance.ua
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С сегодняшнего дня можно купить купюру 0 евро: где и как это можно сделать (фото)

Личные финансы
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Как сообщает Национальный заповедник «София Киевская», после бешеного успеха, сопровождавшего выход коллекционной купюры «ноль евро» с изображением памятника архитектуры XI века — Золотых ворот, 10 июня 2024 года Национальный заповедник начинает реализацию новой сувенирной банкноты с изображением Софийского собора ст. в Киеве.
Об этом говорится в сообщении заповедника.

Для чего это

Выпуском этой коллекционной банкноты мы поддерживаем европейский проект, основная философия которого заключается в поддержке туризма, популяризации известных культурных и исторических памятников, а также содействии сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия.

История

София Киевская, возведенная во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого, — знаковая достопримечательность. Собор был символом могущества и суверенитета Руси, как главный храм государства играл роль его духовного, политического и культурного центра. В 1990 г. Софийский собор XI ст. в Киеве вместе с комплексом монастырских сооружений XVII в. на его территории внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что подтверждает выдающуюся универсальную ценность культурного объекта, подлежащего сохранению во благо всего человечества.

Вид

Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется в настоящих евробанкнотах (содержит водяной знак, микропечать, контрпринт, голограмму, элементы защиты от ультрафиолета, имеет сенсорную зону для слабовидящих и другие элементы бумажных евро).
Старт продаж запланирован с 10 июня 2024 года.

Где и как купить

Коллекционные банкноты номиналом 0 евро можно приобрести в сувенирном магазине на входе под Колокольней Национального заповедника «София Киевская» (г. Киев, ул. Владимирская, 24) или заказать онлайн на официальном сайте Софии Киевской в ​​разделе «Музейный магазин».
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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