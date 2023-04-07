S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

26
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с негативными прогнозами.
Об этом говорится в сообщении S&P.
«Рейтинговое действие последовало за официальным заявлением Украины о том, что оно реструктуризирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга, в рамках недавно согласованного четырехлетнего соглашения о расширенной кредитной линии на сумму $15,6 млрд с МВФ», — пояснило агентство свое решение.
Отрицательный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по его реструктуризации.
В то же время агентство подтвердило рейтинги Украины в национальной валюте на уровне «CCC+/C» и «uaBB» по национальной шкале, поскольку госдолг в гривне не входит в план реструктуризации. Прогноз по рейтингу в национальной валюте стабильный.
Следующая запланированная публикация суверенного рейтинга Украины — 8 сентября 2023 года.
Агентство отмечает, что может еще снизить рейтинги в течение следующих 12 месяцев, если будет считать почти наверняка, что коммерческие долговые обязательства будут включены в реструктуризацию государственного долга.
Также в сообщении отмечается, что среднесрочные макроэкономические перспективы Украины в значительной степени зависят от продолжительности и развития войны, по базовому предположению, в ближайшем будущем прекращения боевых действий не будет.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.