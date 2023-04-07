S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте — Finance.ua

S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте Сегодня 15:33

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с негативными прогнозами.

Об этом говорится в сообщении S&P

«Рейтинговое действие последовало за официальным заявлением Украины о том, что оно реструктуризирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга, в рамках недавно согласованного четырехлетнего соглашения о расширенной кредитной линии на сумму $15,6 млрд с МВФ», — пояснило агентство свое решение.

Отрицательный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по его реструктуризации.

В то же время агентство подтвердило рейтинги Украины в национальной валюте на уровне «CCC+/C» и «uaBB» по национальной шкале, поскольку госдолг в гривне не входит в план реструктуризации. Прогноз по рейтингу в национальной валюте стабильный.

Следующая запланированная публикация суверенного рейтинга Украины — 8 сентября 2023 года.

Агентство отмечает, что может еще снизить рейтинги в течение следующих 12 месяцев, если будет считать почти наверняка, что коммерческие долговые обязательства будут включены в реструктуризацию государственного долга.

Также в сообщении отмечается, что среднесрочные макроэкономические перспективы Украины в значительной степени зависят от продолжительности и развития войны, по базовому предположению, в ближайшем будущем прекращения боевых действий не будет.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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