S&P ожидает, что ВВП беларуси упадет на 15% в текущем году — Finance.ua

S&P ожидает, что ВВП беларуси упадет на 15% в текущем году

Сегодня 13:38 — Казна и Политика

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что ВВП беларуси упадет на 15% в текущем году.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Эксперты уверены, что «беларусь ждет самый резкий экономический спад за последние десятилетия».

Согласно базовому сценарию S&P, ВВП беларуси сократится на 15% в 2022 году, а затем на 5% в 2023 году.

«Мы теперь считаем, что беларусь может объявить дефолт в течение следующих 12 месяцев». Мы также считаем возможным нежелание беларуси выполнять свои обязательства в ответ на санкции", — отмечает S&P.

По оценке агентства, на фоне усиливающихся западных санкций беларусь сейчас сталкивается с возрастающими рисками для экономики, платежного баланса и финансовой стабильности.

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