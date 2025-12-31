✨С наступающими праздниками: обращение редакции к читателям Finance.ua Сегодня 12:00

✨С наступающими праздниками: обращение редакции к читателям Finance.ua

Друзья! Вот и проходит еще один год. К сожалению, это еще один год, который Украина проводит в войне с серьезным, кровожадным и циничным врагом. Государством, привыкшим к безнаказанным действиям, деструкциям, убийствам, манипуляциям и пропаганде.

Год действительно был непростой. Однако, несмотря на все обстоятельства, политические и экономические вызовы, изменения в наличии или отсутствие «карт» — Украина выдержала! Выдержала благодаря таким людям как вы — стальным, любознательным, настоящим. Тем, кто имеет веру в сердце и в то же время умеет мыслить критически.

Знаем, что именно таких людей очень много среди читателей Finance.ua . Поэтому перед новым годом хотим поблагодарить вас, что в 2025 году были вместе с нашим порталом. Спасибо за каждый ваш просмотр, комментарий, обращение. Именно вы делаете наш портал живым пространством идей, цифр и смыслов!

Хоть год и не был простым, он заставлял нас вместе с вами искать новые пути, смотреть шире, находить лучшие дороги — мы искренне благодарны, что вы прошли это все с нами бок о бок.

Впереди новый год — новые вызовы, но и новые возможности! Пусть 2026 добавит вам четких ориентиров, финансовой уверенности, взвешенных идей и надежных инсайтов. Желаем, чтобы все цифры сходились, а хорошие прогнозы сбывались.

Оставайтесь с нами и в 2026 году. Мы позаботимся, чтобы у вас для успеха была вся необходимая информация!

