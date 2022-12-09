С начала года киберполиция Украины разоблачила более 600 связанных с криптовалютами преступлений — Finance.ua

С начала года киберполиция Украины разоблачила более 600 связанных с криптовалютами преступлений
Представители украинской киберполиции с начала 2022 года расследовали более 600 дел, связанных с использованием криптовалют.
Об этом рассказал начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко.
По его словам, в большинстве случаев злоумышленники использовали цифровые активы для сокрытия и отмывания полученных преступным путем доходов, а также торговли нелегальными товарами в даркнете.
«Криптовалюта дает большие возможности для развития экономики, однако злоумышленники также удачно пользуются преимуществами этого инструмента», — сказал Панченко.
Об этом он рассказал в рамках семинара, организованного ОБСЕ и Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Участники встречи обсуждали правовую базу разных стран по виртуальным активам, а также международный опыт их ареста и конфискации и процедуры продажи конфискованных цифровых валют.
Криптовалюты и мошенничество
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