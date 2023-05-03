С начала года доля неработающих кредитов в банках выросла почти до 40% — Finance.ua

С начала года доля неработающих кредитов в банках выросла почти до 40% Сегодня 03:37 — Кредит&Депозит

С начала года доля неработающих кредитов в банках выросла почти до 40%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 апреля 2023 г. 38,8% и выросла на 0,7 п. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд грн до 434 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Банки продолжают признавать кредитные потери — с начала полномасштабной войны объемы отчислений в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.

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Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%.

В то же время длительные полномасштабные боевые действия негативно отражаются на динамике кредитования. Общий объем кредитов в I квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель — рос.

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