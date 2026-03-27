Сегодня 06:13 — Аграрный рынок

С начала 2026 года открыли 14 новых экспортных рынков для украинского продовольствия

По состоянию на март 2026 года для отечественных продовольственных товаров открыто 14 новых экспортных рынков.

Об этом сказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук в интервью Укринформу.

«Война стала феноминальным драйвером. С начала года по состоянию на март 2026 года для отечественных продовольственных товаров открыто 14 новых экспортных рынков. А с 2022 года для продовольствия из Украины открыто 89 новых рынков. Мы активизировали работу, а партнеры, поддерживающие Украину, стали быстрее открывать свои рынки. Изменилась и география: больше Азии, больше Африки, диверсификация, вместо зависимости от отдельных рынков», — сказал Ткачук.

По его словам, ключевыми продуктами, поставляемыми Украиной на экспорт, являются мясо птицы, яйца и яичные продукты, а также мед, зерновые, сахар и т. д.

«Кроме того, это популяризация украинского через программу „Сделано в Украине“. Поддержку в Украине производителей по этой программе осуществляет правительство по инициативе Президента, где возмещается и возвращается часть кешбэка. У нас есть такая цель, совместно со всеми причастными министерствами, чтобы то, что сделано в Украине, было известно в мире и подтверждало высочайшее качество», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что открытие экспортных рынков для украинской пищевой продукции в мире является, по сути, признанием отечественной системы контроля, в центре которой действует Госпродпотребслужба.

«Независимо от вызовов войны, наша система контроля работает, и мы подтверждаем, и обеспечиваем, и гарантируем, что продукция, поставляемая в эти страны за открытие рынка, будет соответствовать высоким стандартам качества», — подытожил Ткачук.

