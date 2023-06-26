С момента запуска работы реестра оружия уже более 3,5 тыс. запросов: в МВД просят не нагружать систему без надобности — Finance.ua
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С момента запуска работы реестра оружия уже более 3,5 тыс. запросов: в МВД просят не нагружать систему без надобности

Казна и Политика
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Через три часа после запуска работы Единого реестра оружия заинтересованные лица сделали уже более 3,5 тыс. запросов, сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, призвав при этом не нагружать систему без острой необходимости.
«Только в течение первых трех часов запуска реестра в Едином окне для граждан авторизовались более 3,5 тысяч владельцев оружия и заинтересованных лиц. Люди активно интересуются: в среднем по 500 пользователей одновременно посещают страницу Единого окна», — написал Клименко в Telegram.
Как отмечает министр, эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра.
«Но есть просьба без острой необходимости не загружать систему запросами в один день. Реестр будет работать не только сегодня», — подчеркнул Клименко.
С 23 июня в Украине начал функционировать Единый реестр оружия, представленный Министерством внутренних дел в феврале этого года. Единый реестр оружия, как отмечают в МВД, сделает удобным и доступным процесс получения разрешений на него.
По материалам:
УНН
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