С момента запуска работы реестра оружия уже более 3,5 тыс. запросов: в МВД просят не нагружать систему без надобности — Finance.ua

С момента запуска работы реестра оружия уже более 3,5 тыс. запросов: в МВД просят не нагружать систему без надобности Сегодня 09:11 — Казна и Политика

Через три часа после запуска работы Единого реестра оружия заинтересованные лица сделали уже более 3,5 тыс. запросов, сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, призвав при этом не нагружать систему без острой необходимости.

«Только в течение первых трех часов запуска реестра в Едином окне для граждан авторизовались более 3,5 тысяч владельцев оружия и заинтересованных лиц. Люди активно интересуются: в среднем по 500 пользователей одновременно посещают страницу Единого окна», — написал Клименко в Telegram.

Как отмечает министр, эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра.

«Но есть просьба без острой необходимости не загружать систему запросами в один день. Реестр будет работать не только сегодня», — подчеркнул Клименко.

С 23 июня в Украине начал функционировать Единый реестр оружия, представленный Министерством внутренних дел в феврале этого года. Единый реестр оружия, как отмечают в МВД, сделает удобным и доступным процесс получения разрешений на него.

УНН По материалам:

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