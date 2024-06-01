С какими трудностями при трудоустройстве сталкиваются украинские врачи в Чехии — Finance.ua

С какими трудностями при трудоустройстве сталкиваются украинские врачи в Чехии Сегодня 11:23 — Мир

Врач

В Чехии есть дефицит медицинских работников, но украинским врачам, являющимся беженцами, до сих пор трудно трудоустроиться. Для получения разрешения на практику украинцам следует пройти аттестацию, которая может занимать до двух лет.

Об этом сообщает ukraina.radio.cz.

Отмечается, что экзамены нужно сдать на чешском языке.

Читайте также Интеграция украинских беженцев в немецкий рынок труда займет не один год — исследование

Украинские врачи, прибывшие в Чехию весной 2022 года, могли только этой осенью получить разрешение на практику в этой стране. Помеха работе по специальности — длительный аттестационный процесс и необходимость выучить чешский язык.

«Это очень сложный и для беженцев де-факто бесконечный процесс», — рассказал заместитель главы Чешского врачебного общества Цирил Муха.

По его словам, нострификация украинского диплома длится несколько месяцев, а после этого необходимо сдать письменный профессиональный экзамен.

Читайте также В Германии хотят притормозить поток украинских беженцев

В этом тесте две тысячи сложных вопросов. Также нужно отбыть шестимесячную стажировку в больнице, заплатив за это сотни евро.

«Даже если бы все происходило вполне хорошо, все равно это длится до двух лет. Но там еще есть огромные затягивания», — добавил он.

В его терапевтическом кабинете работает ассистенткой врач из Украины Оксана Денисюк. Она начала свою стажировку в сентябре 2023 года и завершила ее в марте. Но сдать апробационные экзамены на чешском языке сможет только осенью 2024 года — из-за требования трехмесячного периода после стажировки.

Читайте также В одну из стран ЕС уменьшился поток украинских беженцев

По ее словам, выучить язык было самой сложной задачей. Она начала его учить в марте 2022 года, но языковой экзамен пугает ее больше всего. У Украинки будет 5 попыток на его сдачу. Беженка планирует оставаться в Чехии до окончания войны.

Другие украинки, стажировавшиеся у Цирила Мухи, зарабатывали на жизнь работой в баре или садовом хозяйстве.

Чтобы помочь украинским врачам преодолеть препятствия к практике в Чехии, он с коллегами основал проект «Украина».

«Когда лет пять назад приезжал кто-то из-за границы и хотел у нас работать врачом, то должен был быть готов к тому, что это будет долгий и сложный процесс. Но эти люди не приехали по собственной воле, это беженцы от войны» , — объяснил медик.

Читайте также Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам

Однако в чешском Минздраве изменения для упрощения апробационного процесса для специалистов из-за пределов ЕС не планируют и настаивают на выполнении всех требований.

Министр Властимил Валек ранее заявил, что система признания квалификации врачей из-за пределов ЕС не будет меняться из-за необходимости соблюдения единых стандартов Европейского союза.

Напомним, с 1 сентября изменяются условия предоставления государственного гуманитарного жилья. Все беженцы, включая уязвимых лиц, должны покинуть бесплатное жилье в Чехии или договориться об оплате, если исчерпали срок 90 дней по состоянию на эту дату.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.