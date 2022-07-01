С 11 июля запрещено любое курение в общественных местах — Finance.ua
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С 11 июля запрещено любое курение в общественных местах

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11 июля этого года вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будут запрещены.
Об этом рассказала народный депутат Лада Булах в Facebook
Уже с 11 июля заработает норма о запрете курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.
Курить обычные и электронные сигареты будет запрещено:
  • в лифтах и ​​таксофонах;
  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
  • в помещениях и на территории учебных заведений;
  • в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в помещениях объектов культурного назначения;
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
  • в помещениях общежитий;
  • на детских площадках;
  • в местах общего использования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в транспорте общего пользования, что используется для перевозки пассажиров, в том числе такси;
  • на вокзалах и станциях;
  • на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается также курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
По материалам:
Finance.ua
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