С 11 июля запрещено любое курение в общественных местах — Finance.ua

С 11 июля запрещено любое курение в общественных местах
11 июля этого года вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будут запрещены.
Об этом рассказала народный депутат Лада Булах в Facebook
Уже с 11 июля заработает норма о запрете курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.
Курить обычные и электронные сигареты будет запрещено:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, что используется для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается также курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
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