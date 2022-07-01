С 11 июля запрещено любое курение в общественных местах — Finance.ua

С 11 июля запрещено любое курение в общественных местах Сегодня 13:10

11 июля этого года вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будут запрещены.

Об этом рассказала народный депутат Лада Булах в Facebook

Уже с 11 июля заработает норма о запрете курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.

Курить обычные и электронные сигареты будет запрещено:

в лифтах и ​​таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, что используется для перевозки пассажиров, в том числе такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается также курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

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