С 1 января Украина стала полноправной участницей Римского устава МУС: что это значит — Finance.ua

С 1 января Украина стала полноправной участницей Римского устава МУС: что это значит Сегодня 22:12

С 1 января 2025 года Украина стала 125-м государством-участником Римского устава Международного уголовного суда.

Об этом говорится на сайте МУС.

«МУС приветствует Украину в качестве нового государства-участника. Сегодня, 1 января 2025 года, Римский устав, учредительный договор Международного уголовного суда (МУС), вступает в силу для Украины. Украина официально становится 125-м государством-участником МУС и 20-м государством с региона Восточной Европы», — говорится в сообщении.

Римский устав был подписан Украиной в 2000 году. В августе этого года Верховная Рада ратифицировала Римский устав МУС. В День Независимости Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Отметим, что рекомендации Еврокомиссии для Украины включали приведение законодательной базы в соответствие с положениями Римского устава Международного уголовного суда (МУС), который предусматривает Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского устава Международного уголовного суда и поправок в него».

После этого в Нью-Йорке официально депонировали ратификационную грамоту Римского устава Международного уголовного суда (передача ратификационной грамоты на хранение депозитарию). Это означало, что с 1 января 2025 года Украина становится 125-м государством — участником МУС.

Международный уголовный суд — это постоянный международный суд, основанный для расследования, уголовного преследования и привлечения к ответственности лиц, обвиняемых в совершении наиболее тяжких преступлений, которые вызывают обеспокоенность международного сообщества в целом, а именно преступления геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений и преступления агрессии.

Членство Украины в МУС открывает такие возможности:

Участие в Ассамблее государств-участников и вынесение вопроса на ее рассмотрение, голосование за распределение бюджета, избрание судей и прокурора, а также влияние на приоритеты суда и изменения в его устав.

Кроме того, Римский устав учредил два независимых органа: Международный уголовный суд и Целевой фонд для потерпевших. Целевой фонд для пострадавших защищает интересы потерпевших от геноцида, военных преступлений, преступлений против человечества и преступлений агрессии, и направляет ресурсы физическим лицам и учреждениям и добрую волю власть предержащих в пользу потерпевших и их общин.

То есть, он финансирует или создает инновационные проекты для удовлетворения физических, материальных и психологических потребностей пострадавших.

Потерпевший может подать заявление на возмещение ущерба. Возмещение ущерба может охватывать денежную компенсацию, возврат имущества, реабилитацию или символические меры, такие как просьбы или мемориальные меры.

Также государства ответственны за выполнение решений относительно ордеров на арест. Государства-участники Римского устава юридически обязаны всесторонне сотрудничать с МУС. Если государство-участник не выполняет обязательства по просьбе о сотрудничестве, Суд может вынести постановление и передать дело в Ассамблею государств-участников по дальнейшим действиям.

Также ордера на арест — пожизненные, поэтому физические лица, все еще находящиеся на свободе, рано или поздно предстанут перед Судом.

Напомним, кроме ордера на арест президента россии путина, МУС также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Когда государство становится участником Римского устава, оно соглашается признать юрисдикцию МУС в отношении преступлений, перечисленных в Уставе. Суд может осуществлять свою юрисдикцию в ситуациях, когда вероятный преступник является гражданином государства-участника или когда преступление было совершено на территории государства-участника. Также государство, не являющееся участником Устава, может решить признать юрисдикцию МУС.

Українські Новини По материалам:

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