С 1 ноября возрастет стоимость срочного оформления паспортов (цены и сроки) — Finance.ua

С 1 ноября возрастет стоимость срочного оформления паспортов (цены и сроки) Сегодня 11:00 — Личные финансы

Кабинет Министров изменил стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 года возрастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.

Об этом сообщается в постановлении правительства от 14 октября 2022 г. № 1180

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Согласно постановлению стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней возрастет с 252 до 496 гривен.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 до 992 гривен.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 до 452 гривен.

Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца, впервые подорожает со 168 до 336 гривен.

Оформление и обмен вида на временное жительство подорожает с 352 до 452 гривен.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 гривен.

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Кроме того, через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины (в форме карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые, в течение 20 рабочих дней возрастет со 126 до 248 гривен.

Также через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 гривен.

Справка Finance.ua:

если паспорт потерян или уничтожен, то, прежде всего, следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов;

в то же время следует помнить, что в Украине для удостоверения личности можно пользоваться другими документами: загранпаспортом или водительским удостоверением. Также можно использовать цифровые документы в мобильном приложении «Дія». Они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый паспорт. Более того, на время военного положения в приложении «Дія» появился специальный «Документ» для удостоверения личности.

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