С 1 ноября возрастет стоимость срочного оформления паспортов (цены и сроки) — Finance.ua

С 1 ноября возрастет стоимость срочного оформления паспортов (цены и сроки)
Кабинет Министров изменил стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 года возрастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.
Об этом сообщается в постановлении правительства от 14 октября 2022 г. № 1180.
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Согласно постановлению стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней возрастет с 252 до 496 гривен.
- Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 до 992 гривен.
- Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 до 452 гривен.
- Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца, впервые подорожает со 168 до 336 гривен.
- Оформление и обмен вида на временное жительство подорожает с 352 до 452 гривен.
- Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 гривен.
Кроме того, через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины (в форме карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые, в течение 20 рабочих дней возрастет со 126 до 248 гривен.
Также через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 гривен.
Справка Finance.ua:
- если паспорт потерян или уничтожен, то, прежде всего, следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов;
- в то же время следует помнить, что в Украине для удостоверения личности можно пользоваться другими документами: загранпаспортом или водительским удостоверением. Также можно использовать цифровые документы в мобильном приложении «Дія». Они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый паспорт. Более того, на время военного положения в приложении «Дія» появился специальный «Документ» для удостоверения личности.
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