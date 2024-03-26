С 1 апреля в Украине вырастут выплаты для работающих пенсионеров — Finance.ua
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С 1 апреля в Украине вырастут выплаты для работающих пенсионеров

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С 1 апреля в Украине вырастут выплаты для работающих пенсионеров
С 1 апреля в Украине вырастут выплаты для работающих пенсионеров
Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк рассказал, что с 1 апреля выплаты работающим пенсионерам будут увеличены.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Конкретную сумму он не назвал, но сказал, что увеличение выплат покроет удорожание продуктов и услуг.
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«Для каждого работающего пенсионера это не такие большие средства, но вообще для государственного бюджета это все-таки дополнительные расходы. Очень важно, что в принципе это повышение пенсий для работающих пенсионеров — это покрытие немного больше уровня инфляции, то есть то все, что сегодня есть, определенное удорожание продуктов питания, некоторых услуг — оно покроется именно этим повышением работающим пенсионерам, и такая тенденция, мы думаем, сохранится», — сказал глава комитета.
Также Цимбалюк напомнил, что с 1 апреля вырастет минимальная зарплата.
«Очень важно, что именно у этой категории пенсионеров также повысится заработная плата, потому что с 1 апреля минимальная зарплата растет до 8 тыс. гривен и определенная часть работает на минимальную заработную плату, то есть это также важная поддержка для тех людей, которые сегодня получают не так много, но в период действия военного положения важно, чтобы эта категория граждан ощущала поддержку», — отметил он.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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