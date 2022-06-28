Рынок земли спустя год после старта: покупать или нет? — Finance.ua
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Рынок земли спустя год после старта: покупать или нет?

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Рынок земли спустя год после старта: покупать или нет?
«Покупайте землю — ее больше никто не производит!», — писал когда-то Марк Твен. Может, именно сейчас пора прислушаться к великому классику? Открытому рынку земли в Украине исполняется год. В каком состоянии сейчас находится украинский агробизнес и выгодно ли инвестировать в земли сельскохозяйственного назначения, попытаемся разобраться с экспертами первого живого митапа «Годовщина рынка земли: инвестиционный климат и возможности для роста».
5 го июля произведем срез текущего состояния рынка земли и спрогнозируем стоимость земельных паев на ближайшие 5 — 10 лет по пессимистическому и оптимистичному сценариям. Узнаем, сколько может заработать розничный инвестор на земельных инвестициях, включая арендные платежи и потенциал роста стоимости земли. Поговорим, где искать продавцов и как проверить земельный участок, оформить сделку и обезопасить себя от мошенников. Выясним какие есть расходы, связанные с владением земельным активом. Сравним наиболее популярные среди украинцев инвестиционные инструменты по критериям: доходность, окупаемость, ликвидность, стоимость риска. Рассмотрим весь спектр вопросов для понимания земельного инвестирования с поправкой на особенности военного времени.
Присоединиться к обсуждению в формате оффлайн или онлайн можно на сайте: https://sp.minfin.com.ua/bankonline/richnicja-rinku-zemli?utm_source=Finance&utm_medium=Nw2
Для читателей Finance.ua действует скидка 15% по промокоду Finance.
Дата и время проведения: 5 го июля 2022 с 13:00 до 19:00.
Среди спикеров:
  • Олег Нивьевский, вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики;
  • Роман Нейтер, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики;
  • Дмитрий Карпиловский, фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб;
  • Андрей Усенко, СЕО и основатель Твоє коло, основатель «М’ясторія»;
  • Косован Анатолий, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Kosovan Legal Group, Соучредитель AgriDeal;
  • Роман Граб, директор ООО «Вкурси Агро» В Курсе земли
В программе мероприятия:
  • 4 ре презентации от экспертов отрасли;
  • дискуссионная панель;
  • доступ к видеозаписи и прямому эфиру для участников онлайн;
  • кофе, фуршет, нетворкинг со спикерами для участников офлайн.
Уютное, технологичное помещение Quoroom для проведения мероприятия, отвечающее современным критериям безопасности и имеющее укрытие на случай воздушной тревоги, гостеприимно предоставляет наш партнер IQ Business Center.
Организаторы: сайт о финансах инвестиций Минфин и компания Твое Коло. При поддержке Finance.ua и В Курсе земли.
По материалам:
Finance.ua
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