Рынок земли спустя год после старта: покупать или нет? — Finance.ua

Рынок земли спустя год после старта: покупать или нет? Сегодня 12:45

«Покупайте землю — ее больше никто не производит!», — писал когда-то Марк Твен. Может, именно сейчас пора прислушаться к великому классику? Открытому рынку земли в Украине исполняется год. В каком состоянии сейчас находится украинский агробизнес и выгодно ли инвестировать в земли сельскохозяйственного назначения, попытаемся разобраться с экспертами первого живого митапа «Годовщина рынка земли: инвестиционный климат и возможности для роста».

5 го июля произведем срез текущего состояния рынка земли и спрогнозируем стоимость земельных паев на ближайшие 5 — 10 лет по пессимистическому и оптимистичному сценариям. Узнаем, сколько может заработать розничный инвестор на земельных инвестициях, включая арендные платежи и потенциал роста стоимости земли. Поговорим, где искать продавцов и как проверить земельный участок, оформить сделку и обезопасить себя от мошенников. Выясним какие есть расходы, связанные с владением земельным активом. Сравним наиболее популярные среди украинцев инвестиционные инструменты по критериям: доходность, окупаемость, ликвидность, стоимость риска. Рассмотрим весь спектр вопросов для понимания земельного инвестирования с поправкой на особенности военного времени.

Присоединиться к обсуждению в формате оффлайн или онлайн можно на сайте: https://sp.minfin.com.ua/bankonline/richnicja-rinku-zemli?utm_source=Finance&utm_medium=Nw2

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Дата и время проведения: 5 го июля 2022 с 13:00 до 19:00.

Среди спикеров:

Олег Нивьевский, вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики;

вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики; Роман Нейтер, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики;

аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики; Дмитрий Карпиловский, фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб;

фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб; Андрей Усенко, СЕО и основатель Твоє коло, основатель «М’ясторія»;

СЕО и основатель Твоє коло, основатель «М’ясторія»; Косован Анатолий, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Kosovan Legal Group, Соучредитель AgriDeal;

адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Kosovan Legal Group, Соучредитель AgriDeal; Роман Граб, директор ООО «Вкурси Агро» В Курсе земли

В программе мероприятия:

4 ре презентации от экспертов отрасли;

дискуссионная панель;

доступ к видеозаписи и прямому эфиру для участников онлайн;

кофе, фуршет, нетворкинг со спикерами для участников офлайн.

Уютное, технологичное помещение Quoroom для проведения мероприятия, отвечающее современным критериям безопасности и имеющее укрытие на случай воздушной тревоги, гостеприимно предоставляет наш партнер IQ Business Center

Организаторы: сайт о финансах инвестиций Минфин и компания Твое Коло. При поддержке Finance.ua и В Курсе земли.

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