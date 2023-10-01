Рынок труда: мужчины не хотят светиться — Finance.ua

Рынок труда: мужчины не хотят светиться Сегодня 14:50 — Личные финансы

Рынок труда: мужчины не хотят светиться

По информации Государственной службы занятости, на 1 августа 2023 года статус безработного был у 112,3 тысячи человек, прошлогодний показатель — 296,7 тысячи. Специалисты рынка труда указывают на такую ​​тенденцию: количество зарегистрированных безработных мужчин составляло 28% от общего числа (31,8 тысячи человек), женщин — 72% (80,5 тысячи человек).

Об этом пишет «Правительственный курьер».

Почему так

Однако, по мнению HR-эксперта Татьяны Пашкиной, действительно все не так и хорошо.

«Исходя из статистики, которую предоставляет Госслужба занятости, получается, что ситуация с безработицей у нас во время широкомасштабной войны лучше, чем, например, в ковидные годы. Но это не так. Чтобы официально стать безработным, человеку нужно прийти в центр занятости и предоставить все необходимые документы, в том числе справку из ТЦК, или бывших военкоматов. Поэтому думаю, что в приведенной государственной статистике так мало мужчин, потому что они решили не брать такую ​​справку. Если же анализировать коммерческие сайты по трудоустройству, то там нет такого перекоса. А соотношение мужчин и женщин примерно 48 и 51%», — говорит она.

Есть еще одна интересная тенденция: в нашей стране существенно уменьшилось количество людей, получавших или получающих пособие по безработице. Если в прошлом году этот показатель составлял 244 тысячи человек, то на середину 2023 года только 47,2 тысячи. По мнению госпожи Пашкиной, это тоже связано с военкоматами, ведь многие мужчины не хотят светиться в государственных центрах занятости.

Но это не единственная причина. Другая заключается в том, что в настоящее время существенно сократился срок получения пособия по безработице. Если в прошлом году он составлял 10—12 месяцев, то теперь он не превышает трех месяцев.

Позитивный факт

Количество свободных рабочих мест, по информации Государственной службы занятости, увеличилось на 9,9 тысяч до 47,5 тысяч. После процедуры получения официального статуса безработного человек может получать выплаты в размере минимальной заработной платы, которая в 2023 году составляет 6,7 тысяч гривен.

Если страховой стаж за год до регистрации в центрах занятости будет составлять менее семи месяцев, то такие выплаты будут не более тысячи гривен.

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