Рынок аренды жилья в Украине: за сколько можно снять квартиру (инфографика) — Finance.ua

Рынок аренды жилья в Украине: за сколько можно снять квартиру (инфографика)
По состоянию на конец ноября в большинстве областей спад предложения аренды жилья. В центральных областях (за исключением Киева и Киевской области) и на востоке наблюдается увеличение вариантов арендного жилья. Цены на аренду показывают динамику уменьшения по всей Украине. Наибольшее падение цены фиксируется в Киевской области.
Об этом свидетельствуют данные Dom.ria.
В Ивано-Франковской области на 37,9% предложений меньше чем в летний период, а в Закарпатской области, наоборот — на 12,3% больше.
По типам квартир в аренду: 28,1% — однокомнатные, 37,1% — двухкомнатные, 25,5% — трехкомнатные, 9,3% — четырехкомнатные и более.
Цены
Существенный спад стоимости аренды почти по всей Украине. Наибольший спад в цене фиксируется в Киевской области. В настоящее время в среднем жилье можно снять за 7 515 грн, что на 46,6% меньше, чем в октябре.
Уменьшилась на 16,7% средняя цена на аренду 1-комнатной квартиры и в Киеве, сейчас составляет 19 772 грн.
Самая низкая стоимость аренды, по состоянию на конец ноября, в Черниговской области — 2411 грн, что на 33,8% меньше чем в октябре.
Спад цены на 7,1% фиксируется и в Закарпатской области. Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры — 17995 грн.
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