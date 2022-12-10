Рынок аренды жилья в Украине: за сколько можно снять квартиру (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок аренды жилья в Украине: за сколько можно снять квартиру (инфографика)

Личные финансы
95
Рынок аренды жилья в Украине: за сколько можно снять квартиру (инфографика)
Рынок аренды жилья в Украине: за сколько можно снять квартиру (инфографика)
По состоянию на конец ноября в большинстве областей спад предложения аренды жилья. В центральных областях (за исключением Киева и Киевской области) и на востоке наблюдается увеличение вариантов арендного жилья. Цены на аренду показывают динамику уменьшения по всей Украине. Наибольшее падение цены фиксируется в Киевской области.
Об этом свидетельствуют данные Dom.ria.
В Ивано-Франковской области на 37,9% предложений меньше чем в летний период, а в Закарпатской области, наоборот — на 12,3% больше.
По типам квартир в аренду: 28,1% — однокомнатные, 37,1% — двухкомнатные, 25,5% — трехкомнатные, 9,3% — четырехкомнатные и более.
Инфографика: Dom.ria
Инфографика: Dom.ria

Цены

Существенный спад стоимости аренды почти по всей Украине. Наибольший спад в цене фиксируется в Киевской области. В настоящее время в среднем жилье можно снять за 7 515 грн, что на 46,6% меньше, чем в октябре.
Уменьшилась на 16,7% средняя цена на аренду 1-комнатной квартиры и в Киеве, сейчас составляет 19 772 грн.
Самая низкая стоимость аренды, по состоянию на конец ноября, в Черниговской области — 2411 грн, что на 33,8% меньше чем в октябре.
Спад цены на 7,1% фиксируется и в Закарпатской области. Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры — 17995 грн.
Инфографика: Dom.ria
Инфографика: Dom.ria

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.