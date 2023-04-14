Рыночная стоимость Louis Vuitton Moët Hennessy достигла рекордных 440 миллиардов евро на фоне высокого спроса в Китае — Finance.ua

Рыночная стоимость Louis Vuitton Moët Hennessy достигла рекордных 440 миллиардов евро на фоне высокого спроса в Китае Сегодня 03:42 — Фондовый рынок

Рыночная стоимость Louis Vuitton Moët Hennessy достигла рекордных 440 миллиардов евро на фоне высокого спроса в Китае

Акции холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy выросли до рекордного уровня после того, как китайские покупатели вышли из строжайших в мире карантинных ограничений и «набросились» на роскошные сумки и ювелирные украшения, что привело к всплеску продаж.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции выросли на 5% на парижских торгах, подняв рыночную стоимость LVMH примерно до 440 миллиардов евро (485 миллиардов долларов), что является самым высоким показателем в Европе. В этом году акции выросли более чем на четверть после возобновления спроса со стороны Китая.

Продажи крупнейшего подразделения группы Louis Vuitton, занимающегося одеждой и кожаными изделиями, выросли на 18% в первом квартале, почти вдвое превысив ожидания аналитиков. Рост подразделения в Китае составил двузначный процент, рассказал аналитикам в среду главный финансовый директор Жан-Жак Гиони.

По его словам, LVMH «чрезвычайно оптимистично» смотрит на Китай в 2023 году. «Показатели первого квартала обещают хорошие перспективы на оставшийся год», — добавил Гиони.

Однако, по словам исполнительного директора, LVMH наблюдает замедление роста в США, что особенно сказалось на спросе на коньяк и продажах кожаных изделий.

«В этих результатах есть много хорошего, несмотря на США», — сказал Роджерио Фуджимори, аналитик Stifel, описывая результаты первого квартала LVMH как «сильное начало года».

В LVMH заявили, что спрос вырос во всех регионах за первые три месяца, поскольку покупатели раскупали предметы роскоши, от сумок Christian Dior до кольца Tiffany.

В Японии наблюдался самый сильный квартальный рост, который составил 34%, далее следует 24% роста в Европе.

Економічна Правда По материалам:

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