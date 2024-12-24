Рыночная стоимость Apple приближается к исторической отметке в $4 триллиона — на это повлиял ИИ — Finance.ua
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Рыночная стоимость Apple приближается к исторической отметке в $4 триллиона — на это повлиял ИИ

Фондовый рынок
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Рыночная стоимость Apple приближается к исторической отметке в $4 триллиона — на это повлиял ИИ
Рыночная стоимость Apple приближается к исторической отметке в $4 триллиона — на это повлиял ИИ
Компания Apple достигла исторических показателей фондового рынка в $3,85 триллиона и приближается к отметке в $4 триллиона. На рост влияет то, что компания постепенно вводит функции с искусственным интеллектом — это постепенно увеличивает продажи.
Об этом пишет Reuters.
Только с ноября 2024 года акции Apple выросли на 16% - это прибавило примерно $500 миллиардов к рыночной капитализации.
Теперь Apple обогнала по стоимости фондового рынка компании Nvidia и Microsoft, которые лидировали в течение всего 2024 года. И это в то время, когда акции Nvidia, крупнейшего бенефициара искусственного интеллекта, выросли более чем на 800% за последние два года по сравнению с почти удвоением акций Apple за тот же период.
«Последний рост акций Apple отражает «энтузиазм инвесторов относительно искусственного интеллекта и ожидания, что это приведет к суперциклу обновлений iPhone», — отмечает Reuters.
В последние годы Apple критиковали за то, что компания медленно разрабатывает свою стратегию искусственного интеллекта, в то время как Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta Platforms внедряли эти технологии активнее.
В декабре Apple начала интегрировать ChatGPT OpenAI в свои устройства после того, как в июне обнародовала планы интегрировать генеративную технологию искусственного интеллекта в свой пакет программ.
По материалам:
theБабель
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