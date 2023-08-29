Рыночная капитализация USDC достигла двухлетнего минимума — CoinGecko — Finance.ua
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Рыночная капитализация USDC достигла двухлетнего минимума — CoinGecko

Криптовалюта
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Рыночная капитализация USDC достигла двухлетнего минимума — CoinGecko
Рыночная капитализация USDC достигла двухлетнего минимума — CoinGecko, www.criptonoticias.com
Данные CoinGecko показывают, что рыночная стоимость USDC опустилась ниже $26 млрд — самый низкий уровень с июля 2021 года, когда она составила $25,1 млрд.
Стейблкоин все еще остается шестой крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации, но с точки зрения доминирования он еще больше отстал от своего крупнейшего конкурента — Tether (USDT), который сейчас оценивается в $82,7 млрд.
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Всего год назад рыночная капитализация USDC составила $56 млрд, когда он закрепил за собой позицию второго по величине стейблкоина. Однако в марте 2023 года, на фоне регионального банковского кризиса, повлекшего за собой крушение Банка Кремниевой долины (SVB), USDC ненадолго потерял свою привязку к доллару после того, как стало известно, что Circle хранил более $3 млрд своих резервов в SVB.
Некоторые обозреватели криптовалютного рынка считают, что падение USDC также могло быть следствием роста процентных ставок, что сделало удержание USDC несколько дороже, чем удержание сопоставимых финансовых инструментов.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
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